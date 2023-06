Kim De Baat na moeilijk jaar in de driekleur: “Slechts schim van renster die ik vorig jaar was”

Mountainbike wereldbeker Jens Schuermans pakt negende plaats in de wereldbe­ker­wed­strijd in Oostenrijk: “Ik wist dat het kon, ben dus heel tevreden”

Na een twintigste plaats in Slovenië en een dertigste stek in Zwitserland heeft Jens Schuermans in het Oostenrijkse Leogang zijn beste Wereldbeker-resultaat van het seizoen laten noteren. De Maaslander werd negende op zijn lievelingsparcours. “Ik wist dat het kon, maar dan moet het nog altijd gebeuren hé”, reageert Schuermans. “Het was een zware wedstrijd waarin ik het tactisch aangepakt hebt. De negende plaats is mooi, wel jammer dat ik in de korte cross net naast het podium viel.”