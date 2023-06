Kim De Baat na moeilijk jaar in de driekleur: “Slechts een schim van wat ik vorig jaar was”

Beachvolleybal Annelore Bex timmert aan de weg in het beachvol­ley­bal: “Finale in eigen land en hoofdtabel halen in het buitenland”

Annelore Bex liet de voorbije weken van zich horen in het Belgische beachcircuit. De Peltse was samen met haar ploegmaat Ines Piret al goed voor vier derde plaatsen. Vorige week plaatste het duo zich ook voor het Pro Tour toernooi in het Franse Lille. “Dat is een mooie kans om te bewijzen dat we ook op internationaal vlak ons ding kunnen doen”, vertelt Bex. “De EK’s U22 en misschien ook die voor U20 en U18 zijn de andere doelen deze zomer.”