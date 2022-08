Kim Bosmans met Pepingen-Halle in rechte lijn naar competitiestart: “Ik wou dichter bij huis spelen”

De negenentwintigjarige Kim Bosmans heeft zijn sporen in het nationale voetballandschap al ruimschoots verdiend. Pepingen-Halle is een nieuwe halte. “Ik heb mijn opleiding gekregen bij nogal wat grote clubs. Als jeugdspeler kwam ik uit voor KV Mechelen, Lierse, GBA en Sint-Truiden. Ook al gemerkt dat heel wat van die ploegen na mijn passage failliet gingen? Dat kwam zeker niet, omdat ik te veel geld vroeg (lacht hartelijk). Ik debuteerde pakweg tien jaar geleden bij Duffel in de eerste ploeg. Dat was destijds in vierde nationale. Nadien volgden drie campagne in derde nationale met Grimbergen. Omwille van mijn studies zakte ik toen naar eerste provinciale (Herentals, red.). Daarna volgden er verblijven bij Leopoldsburg, Turnhout en Rupel-Boom. Voordien woonde ik in Heist-op-den-Berg, maar vorig jaar verhuisde ik naar Mechelen. Dat zorgde ervoor dat ik tijdens de winterstop bij Eppegem terechtkwam. Nu wordt Pepingen-Halle een nieuw hoofdstuk. Ik wou dichter bij huis spelen. Er waren verschillende aanbiedingen, maar ik had geen zin om in Limburg te gaan voetballen. Hoewel ik een lerarenopleiding volgde, werk ik in een bedrijf als HR-manager. Bij Pepingen-Halle kan ik een en ander goed combineren.”