Kim Bosmans met Pepingen-Halle in derby tegen Londerzeel: “Leuk duel tegen ploeg die in de juiste flow zit”

Voetbal Tweede Nationale BZondagnamiddag staan Londerzeel en Pepingen-Halle tegenover elkaar in tweede nationale B. Op papier belooft het een aangename streekderby te worden tussen twee ploegen die samen met veertien punten op de tiende plaats staan in de rangschikking. De inzet: wie wint, mag de komende weken naar de linkerkolom lonken.

Kim Bosmans moet Pepingen-Halle in Londerzeel aanvallend mee sturen. “We moeten na het verlies tegen Lyra-Lierse in de eerste plaats naar onszelf kijken. Defensief moeten we de organisatie goed behouden, zoals we dat in de weken voordien deden. Vanuit die organisatie moeten we dan op het juiste moment kunnen prikken. Het wordt een leuk duel tegen een ploeg die in de juiste flow zit. Enkele jaren geleden heb ik trouwens eens contact gehad met Londerzeel met het oog op een transfer. Toen is dat er niet van gekomen. Ik trok van Leopoldsburg naar Turnhout.”

Dubbel gevoel

In het voetbal kan het soms raar keren. Na een mooie reeks moest Pepingen-Halle recent vrede nemen met een één op zes. Kim Bosmans zoekt naar een verklaring. “We speelden gelijk op Cappellen en verloren tegen Lyra-Lierse. Na die één op zes merk ik binnen de club toch een zekere teleurstelling op, terwijl je de zaken ook anders zou kunnen bekijken. Vooraf zou iedereen getekend hebben voor een punt op Cappellen. We troffen echter de paal en misten een strafschop. Dat geeft een ander gevoel meteen. Tegen Lyra-Lierse speelden we een behoorlijke eerste helft. Een ‘zondagsschot’ bracht ons op achterstand. Nadien was het veel minder. Het had anders kunnen lopen. We speelden ook tegen twee topteams in de reeks.”

Hersteld van blessure

Kim Bosmans maakte dit seizoen nog maar drie keer de negentig minuten vol met Pepingen-Halle. “Tijdens de voorbereiding liep ik een scheur in de kuit op. Zowel de spier als de pees waren geraakt, zodat het herstel langer duurde dan gebruikelijk bij dergelijke blessures. Zeven weken lag ik uiteindelijk in de lappenmand. Ik heb nu drie matchen volledig gespeeld en heb geen last meer. Het is normaal dat ik nog wat op zoek ben naar het juiste ritme, maar ik voel dat ik op de goede weg ben.”