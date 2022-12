Kim Bosmans haalt met Pepingen-Halle uit tegen Jong KV Mechelen: “Ik ga woensdag iedereen bij KV met veel plezier groeten”

Vanaf de eerste minuut waren de Hallenaren bij de les. Kim Bosmans zag dat het goed was. “Vooraf wisten we dat Mechelen over veel explosiviteit en voetballend vermogen beschikte. We hebben de match volwassen aangepakt en dat resulteerde in een vroege voorsprong via El Ouamari. Hij kon balverlies van de Maneblussers afstraffen. In het vervolg van de eerste helft hebben we nauwelijks kansen weggegeven. Tijdens de rust drukte de trainer ons op het hart dat we de controle en de rust moesten bewaren. Dat hebben we ook gedaan. In de tweede helft hebben we aangetoond dat we meer zijn dan een een schakel- en counterploeg. We konden de voorsprong verder uitdiepen. De 3-1 kwam enigszins uit de lucht gevallen. Zij scoorden op corner. In de slotfase konden we op tegenaanval toch nog verder het verschil maken.”

Inwoner van Mechelen

Voor Kim Bosmans was het een belangrijke zege. Hij woont in Mechelen en is jeugdscout bij KV. “Voor mij was deze match net een tikkeltje gewichtiger. Ik woon inderdaad in Mechelen en kreeg bij de tegenstander deels mijn opleiding. Ik doe ook aan elitescouting voor de U14 en de U15 op zaterdag. Deze week heb ik een meeting met de club. Ik ga woensdag iedereen bij KV met plezier groeten (lacht sportief). Bij Mechelen was er geen enkele speler die ik kende. De oudste was van 2000. Dat is een verschil van zeven jaar. Er was ook niemand die ik gescout heb, vermits ik nog maar twee jaar werk voor geel-rood. Voor ons was deze overwinning belangrijk, vermits we vorige week in de laatste minuut twee punten lieten liggen tegen Diegem. Zaterdag trekken we naar Lille. Die ploeg staat één plaats onder ons. Als we met dezelfde intensiteit spelen, moeten we daar zeker iets kunnen rapen. Een week later sluiten we het jaar af met een thuismatch tegen Hasselt.”