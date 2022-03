Kim Bergmans komt samen Bo Hollebosch en Lise De Meyst in actie op WK Acrogym: “We zijn echt wel excited”

acrogymVan 10 tot en met 13 maart vindt in Baku (Azerbeidzjan) de Acrobatic Gymnastics World Championships plaats. Voor ons land is het uitkijken naar het trio Kim Bergmans, Bo Hollebosch en Lise De Meyst. Kunnen ze alweer grote ogen gooien? We blikten vooruit met Kim Bergmans.

Het palmares van het trio oogt spectaculair. Op 25 april 2021 pakten de dames goud op de WorldCup in Sofia (Bulgarije), op 4 juli 2021 veroverden ze zilver tijdens de World Championship Acrogym in Génève (Zwitserland) en op 2 en 3 oktober 2021 pakten ze zilver op het ‘Combined Allround’-onderdeel en een vierde plaats op het ‘Balance’-onderdeel op het EK Acrogym in Pesaro (Italië).

“We hebben de afgelopen weken wel wat gesukkeld met de gezondheid, maar dat is nu beter en we voelen ons opnieuw fit”, blikt Kim Bergmans vooruit. “We hadden ter plaatsen nog twee trainingsdagen om wat vertrouwen te krijgen in de sporthal en turnvloer.”

Vermoeiende heenreis

Zondag stond de heenreis naar Baku op het programma. “De reis vond zondagavond en nacht plaats omdat er een overstap was. Het was dus geen topnacht. De vlucht was lastig en heeft ons toch wel goed vermoeid, meer dan we hadden verwacht. Maar normaal zijn we tegen de wedstrijd wel weer in topvorm. Daar zorgt onze kinesist die mee is voor.”

“Slapen hebben we ook zeker goed kunnen doen en maandag stond er een rustdag op het programma. We hebben toen tijd genomen voor een recuperatietraining.”

“Met welk gevoel ik uitkijk naar de wedstrijd? We hebben wel zin om onze oefeningen te tonen, zijn echt wel ‘excited’ om te laten zien waar we voor getraind hebben. En te zien hoe we weer tegenover de andere landen staan.”

Quote We kijken uit naar het podium, maar eerst full-fo­cus op onze oefeningen Kim Bergmans

“Er is dus een kleine spanning natuurlijk om te zien of we onze zenuwen onder controle kunnen houden en alles doen hoe we het moeten doen. Of we enkel met het hoogste tevreden gaan zijn? Als al onze oefeningen goed gelukt zijn en we het beste gegeven hebben, zijn wij al heel blij. Natuurlijk maakt de hoogste scores ervoor krijgen het nog beter en is het uiteraard een mooie beloning. We kijken uit naar het podium, maar eerst full-focus op onze oefeningen”, besluit Bergmans.

