Kim Barbé blijft hopen op IFAM indoor op 13 februari

Momenteel zijn indoorwedstrijden niet aan de orde. Pas half januari zal duidelijk worden wat er met de indoorsporten zal gebeuren. Organisator van de IFAM Indoor Kim Barbé benadert de moeilijke situatie zo positief mogelijk. “We moeten hopen op versoepelingen. Nu is het koffiedik kijken. Tegen 13 februari hopen we dat de situatie al wat beter zal zijn”, houdt Barbé de moed erin. “Maar als de IFAM er komt, dan zal het met een heel beperkt of zelfs geen publiek zijn en ook het programma zal misschien ingeperkt worden”, voegt hij daar onmiddellijk aan toe. De IFAM trad dit jaar toe tot de prestigieuze World Indoor Tour, een circuit met de beste 26 indoormeetings ter wereld. “Dat we naar de World Indoor Tour zijn geëvolueerd, is goed nieuws voor de atleten, want dat betekent dat er extra rankingpunten te verdienen vallen voor de Olympische Spelen”, stipt Barbé aan. “Daarom hopen we toch zeker een meeting te organiseren voor de eliteatleten zodat zij de kans krijgen om punten te scoren. Pas op 15 januari zullen we echt duidelijkheid hebben over de versoepelingen. Maar zo lang kunnen we niet wachten. De meeting vraagt veel voorbereiding. We gaan er nu vanuit dat de meeting gewoon zal plaatsvinden en we treffen nu al de nodige voorbereidingen. Op één maand tijd kunnen we niet alles snel organiseren. We zijn positief naïef en hopen op het beste. Moeten we dan toch afgelasten, dan is het niet anders. Veel organisatoren haken al op voorhand af, maar wij doen ons best om als het kan toch te organiseren.”

“Goede reputatie”

De IFAM is razend populair. Indien de wedstrijd doorgaat, zullen wellicht niet alle atleten een plekje kunnen krijgen. “Als de meeting er komt, dan zullen heel veel atleten willen deelnemen”, beseft Barbé. “We zullen dus mensen moeten teleurstellen. We mikken vooral op de elite. Wellicht zullen we ons voorprogramma moeten beperken of in het ergste geval helemaal moeten schrappen.” Na de pauze in 2020 opnieuw een IFAM-loos indoorseizoen, is geen gunstig scenario. “Het zou niet ideaal zijn. Maar we overleven dat wel, al is beter dat er jaar na jaar standvastigheid komt. Na de coronaperiode zullen veel organisatoren opnieuw moeten beginnen opbouwen. Gelukkig heeft de IFAM een reputatie die niet weg is op één jaar tijd. De laatste jaren moesten we zelfs geen promotie meer voeren omdat de atleten toch allemaal wilden deelnemen. Indien er dit jaar opnieuw geen IFAM komt, verwacht ik dat de atleten zeker zullen terugkomen. Daar heb geen schrik voor.”

“Break even”

Over het financiële plaatje maakt Barbé zich weinig zorgen. “De IFAM is een break-even-verhaal. We doen het niet voor het geld. Geld is niet onze drijfveer. We hebben geen winstoogmerk. Ons enige doel is om de atleten een goede meeting aan te bieden. Met meer sponsoring hebben we uiteraard meer mogelijkheden. We beheren de meeting als een goede huisvader. Zolang we niet verlieslatend zijn en de atleten een goeie meeting krijgen, is voor ons oké.”