Killian Van Den Langenbergh sluit opnieuw aan bij Gembo. Coach Pegg: “Dit geeft ons extra vuurkracht”

Coach Christopher Pegg is gewapend voor het seizoen 2022-2023. De opvolger van Tom Van den Bosch heeft zijn kern rond. De sterkhouders van vorig seizoen zijn gebleven, Jean Patrick Nyamsi (Royal 4) en Anthony Mariën (Guco) werden aangetrokken. Onder de borden is Gembo beter gewapend, nu ook Nils Van Rompaey de draad bij de eerste ploeg weer oppikt. Dat Van Den Langenbergh opnieuw aansluit, maakt het geheel compleet. De ex-Giantsspeler probeerde na zijn goed seizoen nog een transfer naar een topklasser te versieren, maar die deal ging niet door. De 24-jarige vleugelspeler lukte afgelopen campagne 16 punten en 6 rebounds per wedstrijd. Een goede zaak dus, vindt ook coach Christopher Pegg. “Dit geeft ons extra vuurkracht. Het is een speler die goed in onze kern past. Buiten een paar kleine blessures is de voorbereiding goed begonnen. De nieuwelingen geraken stilaan ingepast. We concentreren ons nu volop op onze eerste bekermatch, dit weekend.”

Vuurdoop

Christopher Pegg loopt al een tijdje mee in het basketbalwereldje, coaching is hem niet vreemd. Dit seizoen krijgt hij zijn grote kans. “Ik had er misschien al tien jaar geleden aan moeten beginnen, maar Oxaco kreeg toen mijn voorkeur als speler. Spijt heb ik er niet van. Ik heb van mijn spelerscarrière genoten. Met Gembo breekt een nieuw hoofdstuk aan. Uiteindelijk is dit niet nieuw. Bij Oxaco fungeerde ik ook al een stukje als coach. En met de jeugd heb ik steeds op hoog niveau gewerkt”, aldus Pegg, die vorig seizoen Melsele B onder zijn hoede had.

Beker van België- Oefenwedstrijden

Zaterdag start Gembo aan het bekeravontuur. In de Beker van België is het onderverdeeld in een poule met Union Quaregnon en RSW Luik. Gembo begint met een verplaatsing naar Quaregnon. Op woensdag 24 augustus ontvangt het RSW Luik. Eind augustus staan er nog oefenwedstrijden tegen Gistel Oostende en Phantoms Boom gepland.

