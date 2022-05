KHO Huizingen stelt nieuwe ploeg aan het brede publiek voor

Nieuwkomers

Tegenover de vijf spelers die de club verlaten, staat de komst van zes nieuwkomers. Eric De Greef geeft meer duiding. “Vorig seizoen speelden we thuis vijf keer 0-0. In duels tegen pakweg Herne, Meise of Lennik bleek dat we aanvallend wat misten. Daarom hebben we op de transfermarkt vooral naar het offensieve compartiment gekeken. Maarten Roofthooft (24) was de voorbije seizoenen aan de slag bij Itterbeek/Boka. Timon Goossens (23) is een flankspeler die weggeplukt werd bij Standaard Denderleeuw. Yannick Asselman (28) maakte de voorbije maanden het mooie weer bij Oetingen. Casper Nerinckx (23) vonden we dan weer in Lembeek. Daarnaast wierven we nog twee verdedigers aan. Jorrit Desmet (32) komt eveneens over van Lembeek. Killian Panis (24) was drie jaar inactief omwille van studies in het buitenland. Hij kende enkele kernspelers. De technische staf blijft, al zoeken we nog een keepertrainer.”