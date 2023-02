KHO Bierbeek wint voor het eerst sinds eind november dankzij doelpunt van Pieterjan Beeken: “Ik voel me klaar voor stap hogerop”

De titelstrijd leek na de eerste periode uit te draaien op een clash tussen Bierbeek en Fenixx Humbeek. Maar zes speeldagen zonder zege sloegen hen danig uit koers. “Die achterstand van negen punten is aanzienlijk, dus we focussen ons nu in eerste instantie op die tweede plaats en de eindronde”, meent Pieterjan Beeken. “Ik denk dat Humbeek ondertussen beide periodes op zijn naam heeft geschreven, wat de kansen alleen maar vergroot om zo’n ticket in de wacht te slepen. Maar goed, dan moet het spelniveau wel dringend omhoog. Met Mazenzele Opwijk en Huldenberg krijgen we deze maand nog twee rechtstreekse concurrenten over de vloer, dus een goede start in de derde en laatste periode wordt cruciaal.”

Minder scherpte

Niets beter voor het vertrouwen dan een overwinning, al was het dan een gevleide driepunter bij Out-Hoegaarden. “We slagen er de laatste maanden maar moeilijk in om vlotte combinaties op de mat te leggen en veel kansen te creëren “, beseft de middenvelder. “Ze zeggen weleens dat je speelt zoals je traint en misschien klopt dat ook wel. Want als we eerlijk zijn, moeten we durven toegeven dat we de laatste tijd minder scherp getraind hebben. Door een aantal afwezigen was de interne concurrentie minder groot en ook het vele puntenverlies deed geen goed aan het spelplezier en de motivatie. Het was zondag misschien met de hakken over de sloot, maar het kan alleen maar beter gaan vanaf nu. En als er één ploeg verdiende om de volle buit te pakken, dan waren wij het wel.”

KAC Betekom

Hoe het huidige seizoen ook afloopt, Pieterjan Beeken gaat volgend seizoen sowieso in nationale aan de slag bij Betekom. “Het was niet makkelijk om de knoop door te hakken, want ondertussen speel ik toch al enkel jaren in de Bierbeekse hoofdmacht”, zegt hij daarover. “Maar de interesse van Betekom is niet nieuw en het is niet toevallig de club waar mijn papa zijn carrière als keeper afgesloten heeft. Ik had ondertussen ook al een goed gesprek met Mathias Vrebosch die er volgend seizoen trainer wordt en hij is echt iemand die voetbal ademt. Ik studeer de komende maanden ook af als kiné, dus ik voel me helemaal klaar om een nieuw avontuur aan te gaan. Zeker nu ik fysiek zoveel sterker sta dan vijf jaar geleden toen ik als 17-jarige kwam piepen in de eerste ploeg.”

