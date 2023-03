KHO Bierbeek trekt Tino Crabbé aan als nieuwe trainer voor volgend seizoen: “Vijf fantastische jaren gehad in Herent”

Tino Crabbé en niet Jempi Custers (huidig trainer Betekom) zal Carlo Lavigne dus opvolgen als T1. Ergens een kleine verrassing, simpelweg omdat hij symbool stond voor het dominante voetbal waarmee Herent de afgelopen jaren zoveel indruk maakte. “Het zijn alleszins vijf fantastische jaren geweest waar ik met veel plezier en voldoening op terugkijk”, reageert hij. “Ik ben de club dankbaar dat ik er zolang mijn ding heb mogen doen en dan is het nooit leuk om zo’n boodschap te moeten aankondigen. Ook binnen de spelersgroep was het gisterenavond even stil, maar ik heb wel het gevoel dat ze me dit nieuwe avontuur allemaal gunnen. En het is nog niet voorbij natuurlijk, want we gaan nog acht speeldagen knallen om het behoud veilig te kunnen stellen.”

Uitgesproken ambities

En daarna lonkt dus Bierbeek, een club die nooit geheim maakt van de ambitie om te promoveren naar nationale. “Ik zal de uitslagen de komende weken natuurlijk met net iets meer belangstelling volgen”, knipoogt Crabbé. “Ik heb veel respect voor iemand als Carlo Lavigne, dus van mij hoeven ze zeker niet te wachten om op te gaan. Dat is meteen ook één van de redenen waarom ik graag wilde ingaan op hun aanbod. In Herent willen ze vooral hun eigen jeugdspelers zo goed mogelijk laten ontbolsteren en werken ze met een beperkt aantal externe spelers, hetgeen een hele mooie filosofie is. Maar ook in Bierbeek beschikken ze over een goed draaiende jeugdwerking, terwijl daar de ambities meer uitgesproken zijn en de lat automatisch hoger ligt.”

“Bovendien delen we dezelfde visie op voetbal, want ook ik wil liefst van al zoveel mogelijk de bal in de eigen ploeg hebben”, klinkt het nog. “Door omstandigheden zetten we in Herent ons blok nu iets lager, maar aan de bal proberen we nog altijd verzorgd voetbal te brengen. Ach, zowel Herent als Bierbeek zijn twee hele mooie clubs in de Leuvense regio, dus ik prijs me gelukkig dat ik nu voor beide clubs zal gewerkt hebben als T1.”

Inkomende transfers

Naast aanvallende middenvelder Yorik Feyaerts, die uitkomt voor reeksgenoot Bertem-Leefdaal, kondigde de club nog drie bijkomende transfers aan met Redouan Belhafat (aanvaller, ex-Diest), Justin Tossavi (aanvaller, ex-Merelbeke) en Timothy Salvi (centrale verdediger, Perwez).

