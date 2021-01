KHO Bierbeek stelt Carlo Lavigne aan als nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen: “Razend ambitieus en echte clubman”

Op zich toch wel verrassend nieuws, want onder Cassimon was de A-ploeg dit seizoen goed uit de startblokken geschoten met een puike 11 op 15. “Op de statistieken kan je inderdaad niets aanmerken, dat is ook de reden niet waarom we beslist hebben om niet met Mario verder te gaan”, legt voorzitter Marc Meeus uit. “Dat gezegd zijnde, het feit dat we vorig seizoen niet echt meegedaan hebben voor de hoogste prijzen terwijl we over een competitieve kern beschikten, zal bij sommige bestuursleden of leden van onze sportieve cel zeker meegespeeld hebben. Toen verloren we matchen die we nooit mochten verliezen en dat draag je toch een beetje mee. Maar goed, we zijn Mario zeker dankbaar voor het werk dat hij bij ons geleverd heeft. Ik kan er eigenlijk weinig negatiefs over zeggen, alleen was de klik met de spelers en de club er niet echt om tot een verlengde samenwerking te komen. Maar van een ontslag is alleszins geen sprake. Zijn contract loopt sowieso ten einde en mocht er een herstart komen, is het nog altijd de bedoeling om het seizoen uit te doen met Mario.”

Ambitieus

Voor zijn opvolging klopte het bestuur aan bij een oude bekende, want Lavigne was van 2009 tot 2013 al trainer in Bierbeek en greep in die periode nipt naast de promotie naar nationale. “We hebben nog altijd de ambitie om die stap te zetten”, pikt Meeus in. “Meer nog, Carlo zou dat graag zelfs binnen dit en twee jaar tijd gerealiseerd zien. We zijn het eigenlijk niet ver gaan zoeken, want Carlo geeft sinds vorig jaar al extra training aan onze betere jeugd. Naast een razend ambitieuze trainer is hij altijd een echte clubman gebleven. Ik ben ervan overtuigd dat hij onze jonge spelers nog beter kan maken. Niet onbelangrijk aangezien we altijd die kaart van de jeugd zullen blijven trekken.”

Inleveren

“Of het vertrek van jongens als Van Tricht en Haroun daarmee te maken heeft? Niet zozeer”, aldus nog de voorzitter. “Het is geen geheim dat dit coronajaar voor veel clubs budgettaire gevolgen zal hebben. Ook wij zijn aan het bekijken waar we kunnen besparen en daar ontsnapt ook de eerste ploeg niet aan. En ja, dan kijk je in eerste instantie naar de iets oudere en duurdere spelers en contracten. Sowieso zal iedereen moeten inleveren, we kunnen het ons niet permitteren om zotte dingen te doen. Maar de spelers hebben daar begrip voor en beseffen dat het niet snel meer wordt zoals voorheen. Tot eind januari krijgen ze de tijd om hun akkoord te geven. Met Gilbert Devos, die tot voor kort nog de U15 onder zijn hoede had, hebben we trouwens ook een nieuwe sportief verantwoordelijke aangesteld. Het spreekt voor zich dat hij mee het voortouw zal nemen in de samenstelling van de nieuwe spelerskern. ”