KHO Bierbeek overklast Huldenberg en heeft de titel nog niet helemaal uit het hoofd gezet: “Een zo sterk mogelijke derde periode afwerken”

En of ze daar bij Bierbeek blij mee waren na alle ellende van de afgelopen maanden. “Zo zie je maar wat onderlinge concurrentie en scherpte met een groep doet, want die was door de vele afwezigen een tijdje veel minder aanwezig”, meent Carlo Lavigne. “Nu kan ik terug meer dan twintig jongens verwelkomen op training en dat komt het niveau zichtbaar ten goede. We hebben in die twee maanden een uitstekende uitgangspositie te grabbel gegooid, maar het belangrijkste is nu dat we de armen niet laten hangen. We gaan er in die derde en laatste periode nog het maximale proberen uit te halen en dan zien we wel waar het schip strandt. De achterstand op Fenixx Humbeek is natuurlijk aanzienlijk, al bedraagt die na dit weekend dan geen negen maar zeven punten meer. En we moeten nog tegen hen uitkomen dus je weet maar nooit. En anders proberen we wel via de eindronde. De groep wil er alleszins nog vol voor gaan en dat is een goed teken.”

Remonte

De wedstrijd tegen Huldenberg was daar het beste bewijs van, want in een mum van tijd maakte Bierbeek een 0-1-achterstand ongedaan. “Het was zowat de eerste keer dat de bezoekers aan onze goal kwamen rond de tiende minuut, maar we wisten maar al te goed dat je iemand als Vergauwen geen millimeter ruimte mag geven in de zestien”, klinkt het. “Maar de jongens waren helemaal niet van slag en sloegen haast meteen terug. In geen tijd stonden we 2-1 voor en vroeg in de tweede helft was de zege al een feit toen we uitgelopen waren tot 4-1. Dan kan je als trainer alleen maar chapeau zeggen.”

Geen akkoord

De club maakt in tussentijd ook volop werk van volgend seizoen. Heel wat spelers tekenden al bij en met Yorik Feyaerts werd de spelmaker van reeksgenoot Bertem-Leefdaal aangetrokken als vervanger van Pieterjan Beeken. Alleen op de komst van een trainer is het nog wachten. “Op dat vlak willen we niets overhaast, dus er is tot op heden nog geen akkoord bereikt met één van de kandidaten”, zegt Carlo Lavigne over zijn opvolging als T1. “Voor de uitbouw van de ploeg speelt de naam van de nieuwe coach ook geen doorslaggevende rol en dat is ergens wel een geruststellende gedachte. Binnen de club hebben we nu eenmaal een duidelijke visie op hoe er gevoetbald dient te worden en dat staat los van wie er aan het sportieve roer komt.”