KHO Bierbeek en Carlo Lavigne trekken naar West-Vlaamse Rumbeke in eindronde eerste provinciale: “Promotie zou alles goedmaken”

Zo zie je maar hoe gek het in het voetbal soms kan lopen. Bierbeek was ook nog eens bye in ronde één, zodat het op twee en misschien zelfs maar één wedstrijd staat van wat al meer dan tien jaar de natte droom is van iedereen binnen de club. “Het geluk waar het ons in het seizoen soms aan ontbrak, krijgen we nu alleszins in meervoud terug”, stelt ook Carlo Lavigne vast. “Ik moet toegeven dat ik het zelf ook wel een beetje een rare evolutie vind dat we met onze tiende plaats in het eindklassement nog een goede kans maken op de promotie. Maar goed, we gaan deze mogelijkheid wel met beide handen proberen te grijpen. Want stijgen naar nationale zou heel veel, zo niet alles goedmaken natuurlijk. Die ambitie hebben ze hier effectief al jaren, al van mijn vorige periode in Bierbeek toen we er in de eindronde tegen Halle maar op het nippertje naast grepen. En het grote voordeel dat we nu hebben, is dat we er zonder druk naar kunnen toewerken. Ik voel gelukkig dat de goesting bij iedereen nog heel groot is. Deze week had ik 21 jongens op training en geloof me, dat heb ik de voorbije maanden nog niet veel meegemaakt.”