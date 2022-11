KFC Putte klopt Sint-Amands in vooruitgeschoven wedstrijd (3-0) en staat alleen op kop: “We profileren ons niet als titelfavoriet”

“We deden onze job”, zegt verdediger Sammy Abdellah. “Dat we net naast de eerste periodetitel grepen enkele weken geleden was een ontgoocheling. Schelle speelde de avond voordien al en we wisten dus wat ons te doen stond tegen FC Katelijne, maar we bleven steken op een gelijkspel. Een week later tegen Schelle zelf speelden we dan weer onze beste vijfenveertig minuten van het seizoen. Dat resulteerde in een 2-0-voorsprong, maar na de pauze gaven we het helemaal weg. Dan was het belangrijk om foutloos en geconcentreerd te blijven in de daaropvolgende wedstrijden tegen de ploegen uit de rechterkolom. Met de recente zes op zes doen we dus wat we moeten doen.”

Geen extra druk

“De groep beseft dat we vooral moeten uitgaan van onze eigen kracht en dan is zo’n leidersplaats wel een mentale opsteker. En daarnaast ook het feit dat we tegen Sint-Amands voor het eerst sinds de openingsspeeldag nog eens de nul konden houden. Of die eerste plaats extra druk met zich meebrengt? Dat denk ik niet. We hebben voldoende ervaring in de ploeg om daarmee om te gaan. Laat de anderen maar roepen dat ze kampioen willen worden.”

Kampioen

Wil FC Putte dat dan niet? (snel) “Natuurlijk wel”, lacht hij. “Als voetballer wil je altijd meedoen voor de titel en we hebben ook de kwaliteiten om een reeks hoger te voetballen, maar dat betekent niet dat we onszelf als grote favoriet moeten profileren. Het gaat er in deze fase van de competitie vooral nog om om wekelijks te presteren. In deze reeks kan iedereen van iedereen winnen en de huidige top acht is daar het beste resultaat van. Wij moeten vooral naar onszelf kijken.”

Lichaam

Ook Sammy Abdellah zelf. De voormalige verdediger van ondermeer RC Mechelen, Rapid Leest en Elewijt is inmiddels 39, maar gaat gewoon door. “Zolang het lichaam mee wil”, zegt hij. “Het is mijn eerste seizoen in Putte en ik amuseer me hier. Ik zag hen vorig jaar een paar keer aan het werk en met de versterkingen die werden gehaald, moeten we in staat zijn om beter te doen.”

