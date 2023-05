KFC Nijlen ontloopt barrages dankzij gelijkspel bij Betekom (1-1), jarige Yannick Verlinden scoort: “Verjaardag vieren in mineur was geen optie”

TD Carlos Aviña, architect van jong succesvol Cercle Brugge: “In Europe Play Offs gaan wij voluit voor winst”

Sinds hij in september 2020 het sportieve roer in handen kreeg bij Cercle Brugge, is de 32-jarige Mexicaan Carlos Aviña Ibarrola in alle stilte uitgegroeid tot de architect van een jeugdig en dynamisch team. Met de kwalificatie voor de Europe Play-Offs haalde de Vereniging afgelopen weekend een tastbaar succes binnen. En daar wil Aviña het niet bij laten. “Onze ambitie in de Play-Offs is om zo hoog mogelijk te eindigen. Waarom zouden wij niet aan de eindzege en dus een eventueel Europees ticket mogen denken?”