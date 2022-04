KFC Herent walst over Nossegem en kroont zich tot verdiende kampioen in tweede provinciale A: “Titel allerminst gestolen”

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar gisteren kregen ze bij KFC Herent ook de mathematische bevestiging. Na een ware demonstratie tegen Nossegem, eindstand 7-1, is de titel in tweede A definitief een feit. De troepen van coach Crabbé mogen zich dus gaan opmaken voor een avontuur in de hoogste provinciale afdeling. Maar eerst was het tijd om te feesten, veel te feesten.

Het voordeel van zo’n ruime voorsprong is dat de champagne goed op tijd klaar gezet kon worden gisterenavond. Omstreeks 21.30 uur konden de kurken eindelijk knallen, met de hele spelersgroep netjes gekleed in een kampioenenshirt. “Dit is fantastisch om te zien natuurlijk”, glunderde voorzitter Luc Van Waes naast ons. “We waren vrij zeker dat het voor dit weekend ging zijn, als je ziet hoe deze jongens de competitie in tweede gedomineerd hebben. De cijfers zeggen genoeg natuurlijk, met die 72 op 75 en amper 17 tegengoals die we dit seizoen te verwerken kregen. Het is iets unieks dat we niet snel nog gaan meemaken denk ik. En dat met drievierde eigen jeugd, iets wat ik weinig clubs ons zie nadoen op dit niveau. Ook volgend seizoen gaan we maar zes externe spelers in onze kern hebben. Eerste provinciale is een sterke reeks met leuke potentiële derby’s. Maar toch zie ik ons in staat om meteen tot een goede middenmoter uit te groeien.”

Bierdouche

Ook succescoach Tino Crabbé wist met zijn geluk geen blijf, zelfs niet nadat hij een kleine bierdouche over zijn hoofd had gekregen toen hij een interview gaf voor de camera van ROB-TV. “Gelukkig is het Paasvakantie, dat geeft ons voldoende tijd om hier een beetje van te bekomen (lachje). Want ik denk niet dat het bij één feestnacht zal blijven. Ach, de jongens hebben het verdiend na zo’n geweldig seizoen. Ik ben echt wel heel trots op de groep. Eigenlijk begonnen we al in de terugronde van het seizoen ‘19-’20 onze draai te vinden. Maar dan kwam corona en zagen we onder meer de bekerfinale door de neus geboord. En het seizoen erop werd alles dan stopgezet na een feilloze 15 op 15. Om maar te zeggen dat dit succes niet uit de lucht komt gevallen.”

Twee keer kampioen

“Na de winst in Rotselaar begon die titelmatch tegen Nossegem echt wel te leven binnen de club, dat zag je wel aan de opgedaagde supporters. Daardoor nam de druk wel een beetje toe, al hadden we er vertrouwen in dat we het dit weekend gingen afmaken. En toen het na twintig minuten al 4-0 in ons voordeel stond, kon het aftellen beginnen. Aan de resterende wedstrijden in de competitie gaan we nu even niet denken, feesten is nu het enige dat telt", knipoogt Crabbé, die eerder op de dag al een eerste keer kampioen speelde als trainer van de interprovinciale U14 van Houtvenne waar zijn zoon bij speelt.