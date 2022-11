KFC Herent en HO Veltem delen de punten in spannende dorpsderby en blijven zo onderin hangen: “Van paniek is zeker nog geen sprake”

Geen winnaar in de dorpsderby tussen Herent en Veltem, een remise waar beide teams weinig mee opschieten in de klassering. De beide goals vielen na de pauze, terwijl het betere voetbal in die eerste helft werd opgedist.

Maar veel meer nog dan goed voetbal kregen de toeschouwers een spannend duel voorgeschoteld. “Het was niet onze beste wedstrijd en ik denk dat voor Veltem wel hetzelfde zal gelden”, moest ook Jeff Baeyens vaststellen. “Zeker naarmate de tijd verstreek, nam de spanning de bovenhand en verwaterde de match zowat. Nu, die 1-0 was op zich wel een mooie goal iets over halfweg in die tweede periode, maar het is niet dat we op dat moment stevig aan het drukken waren. Dan was onze openingsfase een pak beter, met tot wel vier open kansen om daar al de score te openen. In dat opzicht verdienden we misschien iets meer dan die puntendeling, al moet gezegd dat ook Veltem toen gevaarlijk was met een bal tegen het doelhout.”

Rode lantaarn

Met een penalty werd de 1-0-voorsprong nog ongedaan gemaakt, waardoor Herent en Veltem met een gelijk aantal punten helemaal onderin blijven hangen. “Of die rode lantaarn ons verontrust? Leuk is natuurlijk anders, maar ik denk niet dat we daar al te veel mee bezig moeten zijn. Je ziet aan de stand dat veel ploegen aan elkaar gewaagd zijn, dus in dat opzicht is er nog niets verloren. Ik schat dat we met een beetje geluk zes tot zeven punten meer hadden kunnen tellen en het zijn zulke zaken waar we ons aan moeten optrekken. Van paniek is alleszins geen sprake, verre van zelfs.”

Rustig opbouwen

Baeyens heeft sinds enkele weken terug zijn vertrouwde positie ingenomen op de rechterflank bij Herent. “Klopt ja, eerder in het seizoen zat ik twee maanden in het buitenland voor mijn werk”, legt hij uit. “Ik heb tussendoor wel mijn conditie proberen te onderhouden, maar voetballen is toch nog iets anders. Daardoor zat ik vorige maand eerst een paar matchen op de bank om goed op te kunnen bouwen, maar Veltem was alweer mijn derde match in de basis. Alleen die winst blijft voorlopig nog uit, dus hopelijk slagen we daar komend weekend tegen concurrent Elewijt in. Het zou meteen dat serieuze duwtje in de rug betekenen waar we met z’n allen naar op zoek zijn.”