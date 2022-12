KFC Gavere-Asper stelt Jürgen De Smet als nieuwe T1 aan: “Eindronde halen zou heel leuk zijn”

Nazareth-Eke favoriet

“De wedstrijden bij Gijzel-Oosterzele en thuis tegen Machelen heb ik gezien”, vertelt Jürgen De Smet. “Inderdaad, als je in deze periode van het jaar als trainer ergens overneemt is het meestal om de club te behoeden tegen de degradatie. Dat is nu absoluut niet het geval. Gavere-Asper had het vorig seizoen niet makkelijk, maar heeft zich tijdens de transferperiode goed versterkt. Er is geen druk, alles mag, niets moet. Kampioen spelen is geen must. We zien wel waar we op het einde van de rit uitkomen. Eindronde spelen zou leuk zijn, maar ook die verplichting voel ik niet. Tijdens de voorbereiding op de competitie heb ik leider Nazareth-Eke aan het werk gezien. Die ploeg wil via de titel naar tweede provinciale en is topfavoriet.”