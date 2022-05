KFC Eppegem voor barragematch tegen Witgoor Dessel. Sportief verantwoordelijke Pieter De Wit: “Goede flow nog één keer in de praktijk brengen”

KFC Eppegem neemt het zondagnamiddag in eigen huis op tegen de nummer dertien uit derde nationale B, Witgoor Dessel. Deze barragematch voor het behoud in de reeks zorgt momenteel nog voor de nodige onzekerheid, maar sportief verantwoordelijke Pieter De Wit wil er alleszins niet te veel van wakker liggen.

“Honderd procent zekerheid dat de barragematch tegen Witgoor er niet meer toe doet is er niet, maar wel 95 procent. Het is heel complex en er liggen verschillende scenario’s op tafel die een invloed kunnen hebben. Wat wel zeker is, is dat als Moeskroen een licentie krijgt de match er niet meer toe doet. Zelfs als Moeskroen geen licentie krijgt zijn er nog andere voorwaarden maar eigenlijk komt het er op neer dat het echt allemaal moet tegenzitten opdat de verliezer van de barragematch alsnog zakt naar provinciale.”

Groot hart

“Uiteindelijk hebben we het wel zelf in de hand want als we zondag winnen, is er geen reden tot twijfel meer”, beseft De Wit. “Gezien onze resultaten van de voorbije weken moet dat mogelijk zijn. Die goede flow willen we nog één keer in de praktijk brengen. Ik kan de spelers niet genoeg bedanken voor hun mentaliteit die ze hebben getoond en met welk groot hart voor Eppegem ze hebben gespeeld de laatste maand. Dat was eigenlijk een gans seizoen al zo maar eindelijk werden ze ervoor beloond en dat wanneer het echt wel moest. En dat is heel knap, zowel van de spelers als van de staff.”

Technische staff blijft op post

“Wat die staff betreft; is het zo dat zij ook komend seizoen op post blijven, trainer Sam Vermeulen voorop. De spelers en de trainers hangen heel goed aan elkaar. Dat is eigenlijk nooit veranderd doorheen dit toch wel moeilijke seizoen en dat willen we de komende jaren ook graag zo behouden.”

Net tekort

“Want uiteindelijk hadden we evengoed hoger kunnen eindigen” weet De Wit. “We zijn het seizoen geëindigd met een doelsaldo van slechts -3. En dat als vierde laatste. De ploegen rondom ons en ook hoger hebben een veel negatiever doelsaldo. We kwamen eigenlijk altijd net tekort. Deels door pech of door andere zaken. Maar competitief zijn we dus een gans seizoen door wel geweest. En dat willen we graag ook volgend seizoen weer zijn, aangevuld met enkele nieuwe namen.”