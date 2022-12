KFC Eppegem tegen Kalken voor laatste match van bewogen jaar. Sportief verantwoordelijke Pieter De Wit: “Een verloren zaak is het zeker en vast niet”

Die laatste thuismatch, twee weken terug tegen Roeselare-Daisel, leverde een 2-1 zege op in wat toen de eerste match onder Entonio Pashaj was: “Laat ons hopen dat we dat opnieuw voor elkaar kunnen brengen want we kunnen natuurlijk nog steeds elk punt gebruiken”, opent De Wit. “Het is natuurlijk jammer dat we die lijn afgelopen weekend niet konden doortrekken op Wielsbeke. Ik heb me laten vertellen dat we zoals zo vaak goed mee hebben gedaan, maar dat we te weinig gevaarlijk konden zijn en te makkelijk goals slikten. De 3-0 was wat overdreven, maar we konden dus vooral zelf onvoldoende een vuist maken om aanspraak te kunnen maken op meer.”

Elk punt telt

“Daarom moeten we dat dit weekend wel proberen te doen, want het is niet zo dat wij matchen kunnen rateren. Zoals al eerder aangehaald telt elk punt voor ons. En dan gaat Wervik inderdaad afgelopen weekend ook nog eens stunten op Overijse waardoor ze over ons springen en wij nu voorlaatste staan. Verrassend, maar uiteindelijk weet je dat er op een seizoen wel eens verrassende uitslagen kunnen volgen. Zeker door de ploegen onderin. Maar uiteindelijk moeten we vooral naar onszelf kijken en zelf het verschil proberen maken.”

“Want ook al staan we er allesbehalve goed voor, een verloren zaak is het zeker en vast niet”, blijft De Wit strijdvaardig. “Dat moet ook de ingesteldheid zijn en blijven van iedereen binnen Eppegem. Anders kan je evengoed de terugronde niet aanvatten. Aalter staat vrij afgescheiden laatste, maar daarboven zijn we met een vijftal clubs die binnen de vier punten staan. Waarvan er dan normaal gezien nog twee rechtstreeks zakken. Kansen om het nog recht te trekken zijn er dus nog genoeg.”

Niet overhaast te werk

De match tegen Kalken zal sowieso nog geleid worden door Pashaj, in wat dus zijn derde match op rij wordt als T1. Wat er daarna gaat gebeuren, laat De Wit nog in het midden: “Het was altijd de bedoeling om met Entonio door te gaan tot aan de winterstop. De winterstop gaan we dus goed kunnen gebruiken om te bekijken wat we nadien gaan doen en wat de invulling gaat zijn. We gaan daarbij zeker niet overhaast te werk gaan.”

“Onder Entonio pakten we voorlopig drie op zes, wat natuurlijk geen onaardig gemiddelde is. Dat spreekt alvast in zijn voordeel. Hopelijk wordt dat na dit weekend zes op negen. Al zijn alle opties nog open. We gaan zeker nog in gesprek gaan met hem en luisteren in welke functie hij aan de club wil verbonden blijven. Waarbij het vooral van belang is dat hij zich daar goed bij voelt, of dat nu als T1, T2 of terug als beloftentrainer is. En dan is het aan ons als bestuur om te komen tot een structurele oplossing voor zowel de A-ploeg als de beloften.”