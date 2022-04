KFC Eppegem pakt zes op zes en springt naar barrageplaats. Aanvoerder Jorn Rijmenams: “Hebben het weer zelf in handen”

De zege van de thuisploeg was verdiend te noemen. Het stond goed en tot echt uitgespeelde kansen kwamen de bezoekers zelden. Daarvoor was er ook te veel afval in hun spel. Voor Eppegem opende Sikumoya Koy halverwege de eerste helft de score toen hij aan de tweede paal een pass van Eki simpel in doel tikte. Ook na de rust kwam Eppegem weinig in de problemen. Tot net voorbij het uur: een vrije trap van Smet bleef hangen in het pak en Claeys tikte binnen: 1-1. De thuisploeg bleef niet bij de pakken zitten en doelman Van Haver redde met meer geluk dan kunde op een kopbal van dichtbij van Eki. Tien minuten voor tijd volgde dan toch de verlossing toen Eki zich sterk door zette en zijn center naar Sikumoya Koy werd door Claeys ongelukkig in eigen doel geschoven: 2-1.

Blijven drukken

Goede flow

“Dat we net nu een zes op zes pakken, is natuurlijk heel mooi meegenomen. We zitten in de goede flow en dat moeten we nu volgende week op Lebbeke ook terug in de praktijk brengen. Geen evidentie tegen de nummer twee. Belangrijk is vooral dat we het weer allemaal in eigen handen hebben door het verlies van Melsele. Als we ook volgende week weer met dezelfde inzet en mentaliteit spelen, maken we een goede kans om rechtstreekse degradatie te vermijden.”