KFC Eppegem pakt tegen Roeselare-Daisel eerste thuiszege van het seizoen. Interimcoach Entonio Pashaj: “Spelers hebben hard geknokt om dit over de streep te trekken”

voetbal derde nationale aDe supporters van KFC Eppegem hebben er heel lang op moeten wachten, maar de eerste thuiszege van het seizoen is dan toch een feit. Roeselare-Daisel was het slachtoffer van dienst: 2-1. Interimcoach Entonio Pashaj was heel tevreden met hetgeen zijn ploeg op het veld liet zien.

“De spelers hebben hard geknokt om dit over de streep te trekken en dan smaakt zo’n zege eens zo zoet”, opent de Eppegemse T1. “Het was niet altijd evident tegen een fysiek sterke tegenstander, die sterk was in de duels en ook de lange bal gebruikte. Maar de ploeg antwoordde daar goed op. De goals die we maakten vielen ook op de juiste momenten en waren van mooie makelij. Doorheen de match zijn we ook een paar keer van formatie veranderd en het was vooral in een 4-4-2 dat de jongens meer relaxed waren en vrijer speelden. Hoedje af voor zoveel flexibiliteit.”

Als groep uitgeraken

“Zo pakten we op een goed moment onze eerste thuiszege, want we hadden de punten natuurlijk meer dan nodig. Dit zal de spelers heel veel deugd doen en hun vertrouwen een boost geven. Als groep kunnen we hier samen uit geraken en daarin probeer ik hen op dit moment zo goed als mogelijk bij te staan.”

Helpen

Voor Pashaj was het zijn eerste match als hoofdcoach van Eppegem en die leverde dus meteen een driepunter op. Smaakt dat naar meer?: “Het is de bedoeling dat ik dit tijdelijk doe in afwachting van de nieuwe T1”, schept Pashaj meteen duidelijkheid. “En daar heb ik geen enkel probleem mee. Dit is nu mijn zesde seizoen hier en als ik Eppegem kan helpen, in welke rol of welke termijn dan ook, doe ik dat. Ik heb dan ook niet de ambities om eerste trainer te zijn. Wel om de jongens te motiveren en hen mee aan punten te helpen. Want dit is al een mooie stap, maar we moeten proberen dit nog twee keer te herhalen voor de winterstop.”

Focussen op het veld

“Of dat volgende week op Wielsbeke nog met mij als T1 is, laat ik in het midden. Zowel in mijn tijd als speler en nu als trainer heb ik me altijd proberen focussen op het veld. Wat er achter de schermen gebeurt, laat ik aan anderen over en probeer ik niet zoveel mee bezig te zijn. Ik heb er alvast het volste vertrouwen in dat het bestuur elke beslissing neemt in het belang van de club. En dat zal nu niet anders zijn.”

Eppegem: Grimaldi, Van Steenwinkel, Verbesselt, Van Delm (66’ Osango), Benhamman Krikez (60’ Silverans), Frick (80’ Yangassa), Assalhi, Eki, Fontaine, Vercammen, Vastavel.

Roeselare-Daisel: Degrendel, Vandelannoitte, Defevre, Dejonghe, Bakelandt, Moyaert (86’ Coudron), Derieuw (78’ Descheemaecker), Prinsier, Schmisser, Vanhulle, Hermans (70’ De Rechter).

Doelpunten: 44’ Assalhi (1-0), 58’ Hermans (1-1), 75’ Assalhi (2-1).

Geel: Vanhulle, Dejonghe, Bakelandt.

Lees ook: meer voetbal in 3natA