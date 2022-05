KFC Eppegem pakt negen op negen en sluit seizoen af op barrageplaats. Trainer Sam Vermeulen: “Erg knap wat we met deze jonge bende gepresteerd hebben de laatste weken”

Voetbal Tweede nationale B Giovanni La Mantia (SV Belisia): “Ik voel nu na afloop de vermoeid­heid, maar op het terrein had ik nog wel even kunnen doorgaan”

Toen we Giovanni La Mantia na afloop vroegen of hij de vermoeidheid niet voelde, moest hij toegeven dat hij het toch stilaan begon te voelen. “Ons aanvangskwartier verliep wat moeizamer”, aldus de middenvelder op wie de vele kilometers geen vat leken te krijgen. “Nadien hebben we het evenwicht hersteld en konden we zelf initiatief tonen. Dan merkte je toch, dat we weer gewoon in ons ritme kwamen en eens de doelpunten vielen, werd het al bij al nog een gemakkelijke zege.” De kleine balvirtuoos wilde bij ons ook gelijk zijn inbreng minimaliseren en het team in zijn geheel betrekken in de hulde bij het behalen van een ticket voor de stijgersronde.

20:31