KFC Eppegem met kleinste verschil onderuit tegen concurrent Rumbeke. Aanvoerder Jorn Rijmenams: “Efficiëntie voor doel is en blijft een pijnpunt”

“Er zat absoluut meer in”, opent de Eppegemse kapitein. “We kwamen ongelukkig op achterstand na tien minuten via een corner. Wij hadden wel balbezit, maar weinig kansen. Na de pauze begonnen we goed en kregen we na vijf minuten een penalty, die ik jammer genoeg miste. Vrijwel meteen aan de overkant kregen zij een penalty en die ging er wel in. Dat betekende echter niet dat wij ons gewonnen gaven, want we drukten hen vanaf die 0-2 tegen de goal met druk vooruit én ook kansen. Het werd dan terecht 1-2 en nadien ging de bal in één en dezelfde fase tegen de lat en werd het leer in de herneming van de lijn gehaald. Brute pech dus, alweer.”

Bewust centraal

“Die gemiste penalty bij een 0-1 stand was inderdaad een belangrijke fase”, erkent ook Rijmenams. “De week ervoor kregen we ook een elfmeter die ik links van de keeper binnenschoot. Nu trapte ik centraal, bewust. Omdat ik dacht dat zij wel op de hoogte waren van hoe ik mijn penalty’s trap. De keeper ging weer naar links, maar kon nog net redden met zijn voeten. Heel erg zuur, zeker omdat nadien meteen de 0-2 viel.”

“Kansen waren er dus inderdaad genoeg, die penalty incluis. Maar onze efficiëntie voor doel is en blijft een pijnpunt. Tot twintig meter voor doel spelen we best goed. Niet super, maar wel met goede intenties. Maar dichter bij doel wordt het moeilijker en daar moeten we met z’n allen hard aan blijven werken. Want zo maken we het onszelf soms onnodig moeilijk.”

Schokeffect

Ook aanvoerder Jorn Rijmenams was verrast toen het plotse vertrek van trainer Sam Vermeulen eind deze week bekend raakte: “Dat klopt ja, de spelersgroep was verrast. Maar het is Sam zijn goed recht en we respecteren zijn keuze. Wat niet wegneemt dat we het heel jammer vinden want we werkten toch enkele jaren nauw en goed samen. Misschien kan dit vertrek voor een schokeffect zorgen. Dat zie je wel vaker bij clubs waarbij de trainer opstapte. Kan dit voor een ander elan zorgen en dat kunnen we, zeker resultaatgericht, natuurlijk wel gebruiken.

Pashaj

“Ook onze assistenten hebben besloten de club te verlaten waardoor we op onze keeperstrainer na op zoek moeten naar een volledig nieuwe staf. Komende week worden de trainingen geleid door Entonio Pashaj en onze keeperstrainer. Entonio kennen we natuurlijk allemaal heel erg goed aangezien hij tot vorig seizoen ploegmaat was en nu actief was bij de Eppegemse beloften. Dit alles moet de club de mogelijkheid geven om op korte termijn een doordachte keuze te maken naar iemand die past bij de club op lange termijn.”

Eppegem: Grimaldi, Van Steenwinkel, Verbesselt, Frick, Assalhi, Eki, Fontaine, Vercammen, Rijmenams, Vastavel (68’ Yangassa), Van Remoortel.

Rumbeke: Vonck, Cool, Van Exem, Woodruff, Vandenheede (84’ Kindt), Michiel Tyvaert, Nalli, Volckaert, Dumoulin, Maertens, Vermaut (66’ Lowie Tyvaert).

Doelpunten: 12’ Michiel Tyvaert (0-1), 51’ Dumoulin (0-2, pen.), 69’ Frick (1-2).

Geel: Rijmenams, Dumoulin, Vastavel, Eki, Van Remoortel.

Lees ook: meer voetbal in 3NA