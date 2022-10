KFC Eppegem en Wolvertem Merchtem komen niet tot scoren in streektreffen. Sacha Fontaine: “We moeten onze efficiëntie voor doel opkrikken”

“Als er één ploeg verdiende te winnen na negentig minuten waren wij het”, is Fontaine duidelijk op de vraag of het een terechte uitslag was. “Zeker omdat wij vijf minuten voor tijd nog een unieke kans kregen op de drie punten via een penalty. Onze speler zag zijn poging gered worden en hij zei me achteraf dat hij op het laatste moment van hoek wisselde. Kan gebeuren, maar wel zuur voor ons. Zeker omdat zij in die actie met tien kwamen te staan en we dus echt wel dicht bij een eerste driepunter hadden kunnen en misschien wel moeten komen.”

Twee gemiste penalty’s

“Dat is natuurlijk praat achteraf. We hadden daarvoor ook al enkele mogelijkheden om te scoren al trof Wolvertem Merchtem ook de dwarsligger. Voor het overige gaven we dus vrij weinig weg en stonden we goed, maar uiteindelijk telt het maken van doelpunten. En dat hebben we weer nagelaten. Die efficiëntie voor doel moet toch echt de hoogte in, want buiten tweemaal onze kapitein wist nog niemand te scoren. Bovendien misten we ook al twee keer een penalty dit seizoen en dat zijn toch kansen die je moet grijpen.”

Zespuntenmatch

“Die twee op vijftien zegt wat mij betreft ook niet alles”, gaat Fontaine voort. “Zeker als je kijkt tegen wie we speelden tot dusver. Overijse en Voorde zijn twee titelkandidaten, Stekene is ook weer vlot mee in de subtop en Wolvertem Merchtem in de middenmoot. Enkel Wervik was een ploeg die in onze buurt stond. Zaak zal dus nu ook zijn om de komende weken punten te pakken, te beginnen volgende week thuis tegen Aalter. Zij tellen net als ons twee punten, dus je kan al bijna spreken van een zespuntenmatch.”

“Toch zijn er ook wel positieve dingen die wij kunnen meenemen uit de streekderby. We hielden voor het eerst de nul en waren niet de mindere van een ploeg die vlot meedraait in de reeks. Bovendien beginnen er meer en meer spelers weer inzetbaar te zijn na blessureleed en dat kan alleen maar voor positieve selectieproblemen zorgen.”

Wolvertem Merchtem: Van Dijck, Christiaens (45’ Schoukens), Daels, Baudewyns (56’ Willems), Vandevoorde, Heyvaert, Quansah, De Keyser, Perrault (78’ Oliseh), Karaçay (65’ Eliko Eyenga), Hofman.

Eppegem: Leemans, Van Steenwinkel, Verbesselt, Barbieux, Vanbeginne, Assalhi, Eki (60’ Frick), Fontaine (76’ Okitakula Munganga), Van Delm, Rijmenams, Van Remoortel.

Geel: Heyvaert, Fontaine, Vandevoorde, Daels.

Rood: 84’ Vandevoorde (WM, 2x geel).



