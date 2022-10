KFC Eppegem en trainer Sam Vermeulen voor komst van subtopper Hamme: “Het harde werk van iedereen binnen deze club moet ooit beloond worden”

“Met Hamme treffen we een ploeg die vorig jaar de eindronde op een haar na heeft gemist”, weet de Eppegemse T1. “De Oost-Vlamingen ambiëren om dit jaar beter te doen en zij hebben daar ook de kwaliteiten voor. Maar gezien de situatie waarin wij nu zitten, moeten we enkel naar onszelf kijken. We moeten dringend punten pakken en staan nu niet waar we willen staan op die gedeelde laatste plaats. De ambitie was en is om beter te doen dan vorig jaar en een rustiger seizoen te draaien. Daar slagen we momenteel niet in en we blijven ook een beetje in hetzelfde bedje ziek. Er is een goede organisatie en veel weerbaarheid, maar het rendement ontbreekt.”

Kopen we niets mee

“Zo kwamen we afgelopen weekend op een dubbele achterstand op Kalken en dan vreesde je een hogere score”, gaat Vermeulen voort. “Maar de jongens zijn blijven knokken en maakten de 2-1 en we kopten in de slotfase nog tegen de paal. De week daarvoor misten we op Wolvertem in minuut 85 een penalty bij een 0-0-stand. En ook op Stekene scoorden we niet vanaf de stip. Ik krijg dan wel achteraf complimenten van collega-trainers dat we hen hebben laten zweten, maar uiteindelijk kopen we daar niets mee. En dat weegt op de spelers en de staff. Ik zou liever een ganse match onderliggen en slecht spelen, maar aan één kans genoeg hebben om de drie punten te pakken.”

Bewonderingswaardig

“Weggespeeld zijn we dan ook zelden, maar we grijpen onze momenten dus niet. En dat is erg zuur. Zeker als je weet hoeveel deze groep ervoor doet. Zowel tijdens de trainingen als tijdens de wedstrijden. En dat vind ik bewonderenswaardig, want ze hebben daar tot op heden veel te weinig voor in de plaats gekregen. Punten dus en dat telt nog altijd in het voetbal. Dat besef ik als coach natuurlijk maar al te goed.”

“Ik heb mezelf ook al in vraag gesteld, want het draait nog altijd om wat goed is voor de club Eppegem en niet om mezelf. Gelukkig hebben de spelers en de sportieve cel al aangeven nog steeds in deze staff te geloven. Vorig jaar is al gebleken dat we met beperkte middelen tot resultaten kunnen komen. Zij weten waar we naartoe willen en leggen nog steeds een grote werkethiek aan de dag.”

“We blijven week na week strijden en gaan niet in een hoekje zitten huilen, hoe moeilijk de situatie op dit moment ook is. Het harde werk dat iedereen binnen deze club levert, van spelers tot staff, moet ooit beloond worden. En dan liever vandaag dan morgen natuurlijk.”

Lees ook: meer voetbal in 3NA