KFC Eppegem en trainer Sam Vermeulen moeten vrede nemen met draw tegen Wervik: “Er had meer ingezeten voor ons”

Voetbal derde nationale AEppegem en nieuwkomer Eendracht Wervik hielden elkaar in evenwicht na negentig minuten: 1-1. Trainer Sam Vermeulen zag dat er meer had ingezeten voor rood-groen maar de dominantie werd niet vertaald in meer dan één doelpunt.

“We begonnen niet al te best aan de wedstrijd, maar kansen gaven we wel amper weg”, blikt de Eppegemse T1 terug. “We wisten dat zij heel gevaarlijk konden zijn op de omschakeling en net daarop hebben ze ons koud gepakt. Jammer, want daar hadden we nochtans voor gewaarschuwd. Eén moment van onoplettendheid werd dus afgestraft. Gelukkig hebben we ons hoofd niet laten hangen en namen we de wedstrijd terug in handen met een terechte penalty vlak voor de rust waardoor we met een gelijke stand de kleedkamer introkken.”

“Na de pauze zijn we agressiever en dominanter gaan voetballen. Met twee tot drie goede kansen tot gevolg. Maar hun keeper heeft twee keer heel erg goed gekeept waardoor we niet tot scoren kwamen. En dat is jammer want de dominantie en het balbezit, zeker na de rust, hadden we moeten omzetten in doelpunten. In het slotkwartier misten we ook de frisheid om het nog beter uit te spelen.”

Efficiëntie

“Achteraf gezien is een puntendeling dus niet correct, want er had meer ingezeten. Zeker voor eigen volk wilden we aanknopen met een driepunter en dat had zeker gekund. Alleen had Wervik genoeg aan één kans om te scoren en wij niet. Aan die efficiëntie gaan we hard blijven werken. We staan nu voor een stevig drieluik met Stekene, Voorde-Appelterre en Wolvertem Merchtem, maar we gaan gewoon ons ding blijven doen. En dan gaan we daar vroeg of laat voor beloond worden.”

Meer mogelijkheden

“Positief is ook dat Assalhi voor de eerste keer kon meedoen en dat Van Steenwinkel bij de rust is ingevallen. Hij had nog geen minuut gespeeld in de voorbereiding dus het is hoopgevend dat dat nu wel is gebeurd. Al moeten die jongens natuurlijk nog ritme en automatismen opdoen. Ook El Attabi en Vereeck gaan we nog recupereren dus er gaan ook meer mogelijkheden komen.”

