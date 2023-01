KFC Eppegem en Jorn Rijmenams voor verplaatsing naar nummer één Voorde-Appelterre: “We kunnen er vrijuit spelen”

“Voetbal is vaak een raar beestje en in onze reeks zijn er al wel verrassende uitslagen gevallen”, opent Rijmenams. “Dat neemt natuurlijk niet weg dat zij de grote favoriet zijn. We hebben nu al tegen elke ploeg gespeeld en zij hebben op mij de beste indruk nagelaten. Het is gewoon een heel goed collectief. Ik denk dat weinigen verwachten dat wij daar iets gaan rapen, laat staan winnen, maar dat kan net positief zijn. We kunnen er vrijuit spelen.”

Hetzelfde scenario

“Dat hebben we in de heenmatch ook gedaan en ondanks de 0-3-uitslag hield ik daar geen slecht gevoel aan over. Ik weet nog dat we hen tot een stuk in de tweede helft op 0-0 hielden. Eens de eerste goal viel, brak de veer bij ons jammer genoeg. Zij hadden de bal en wij stelden daar een goede organisatie tegenover. Ik denk dat we ons zondag aan vrijwel hetzelfde scenario mogen verwachten.”

Bonus

Met de week nadien nog een thuismatch tegen nummer twee Tempo Overijse is de start van 2023 alvast geen cadeau voor Rijmenams en maats. “Dat klopt inderdaad, maar misschien is dat niet eens zo slecht. Dan hebben we meteen al de op papier moeilijkste matchen van de terugronde achter de rug. Maar dan moeten we het nadien zelf wel in handen nemen. Vaak zegt men toch dat in februari en maart alles al een beetje in een bepaalde plooi valt. Dan zal het aan ons zijn om punten te pakken tegen de ploegen bij ons in de buurt. Wat we de komende twee weken rapen, is dan ook eerder bonus. Maar we gaan er wel alles aan doen om iets te halen, te beginnen met een punt. Gezien onze positie in de rangschikking kan het daar nog wel eens op aankomen finaal.”

T1

Afgelopen weekend speelde Eppegem een oefenmatch tegen de buren van Elewijt, uitkomend een reeks lager in eerste provinciale. Het werd een 1-2-nederlaag met op de Eppegemse bank nog steeds Entonio Pashaj. “Of hij effectief in de functie van T1 gaat blijven, is niet aan mij om te beslissen. Tot vandaag blijft hij wel onze trainingen en matchen leiden. En daar staat de groep ook achter. Hij kent het grote deel van de spelersgroep en de spelers die hij nog niet kende, heeft hij in zijn periode als T1 beter leren kennen. Voorlopig is er dus nog niets veranderd en daar zijn wij dus zeker niet ontevreden over. Maar de beslissing ligt nog altijd bij het bestuur.”

Lees ook: meer voetbal in 3NA