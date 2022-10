KFC Eppegem en Hamme verdelen de buit. Jannes Van Remoortel: “Positieve punten meenemen naar volgende week”

voetbal derde nationale AKFC Eppegem hield in eigen huis Hamme in bedwang: 1-1. Verdediger Jannes Van Remoortel vond dat rood-groen, in tegenstelling tot de voorbije weken, nu wel meer kreeg dan het verdiende.

“We wisten dat Hamme een ploeg is met heel veel technische kwaliteiten, een sterk blok en een goed spelsysteem”, opent Van Remoortel. “Dat is er de eerste twintig minuten dan ook heel goed uitgekomen. Voor ons was het toen wel even schakelen en schuiven. Zij hadden toen enkele goede kansen, maar geen echt grote. Al moet ik toegeven dat we op dat moment een portie geluk hebben gehad dat het geen honderd procent kansen werden.”

Lastige tweede helft

“Halverwege de eerste helft counterden wij perfect en scoorden”, gaat de flankverdediger gretig voort. “Ideaal dus. De rest van de eerste helft waren wij baas en gingen we met een goed gevoel de kleedkamer in. Alleen bleef daar niet veel van over na de rust, want in minuut 46 konden ze gelijkmaken na een stilstaande fase waar wij niet aandachtig genoeg waren. Jammer dat je dan al het harde werk van de eerste helft zomaar ineens te grabbel gooit. Die gelijkmaker was dan ook het startsein van een heel lastige tweede helft voor ons.”

Gewonnen punt

“De voorbije weken kregen we niet altijd wat we verdienden, maar dat was nu andersom. Niet dat onze prestatie slecht was, want we stonden lange tijd goed en konden enkele keer goed tegenstoten. Maar we moeten wel toegeven dat we blij mogen zijn dat het bij 1-1 is gebleven en concluderen dat dit een gewonnen punt is voor ons.”

Ook al schieten jullie hier niet veel mee op in de stand, op mentaal vlak zal een belangrijk punt zijn. “Dat klopt. Het is misschien niet tegen dit Hamme dat we de punten moeten halen, maar we rapen wel iets. En dat kon alleen maar door de inzet van de ganse ploeg, van de basisploeg tot de invallers. Daarom moeten we zeker ook de positieve punten meenemen naar volgende week en dat is dus de ongelooflijke mentaliteit die we hebben getoond en dit punt.”

Eppegem: Leemans, Van Steenwinkel, Barbieux, Okitakula Munganga, Assalhi (62’ Vanbeginne), Eki (72’ Frick), Fontaine, Van Delm (80’ Benhamman Krikez), Rijmenams, Vastavel, Van Remoortel.

Hamme: Van Haver, Smet, Goossens, Warre Ponnet, Laurens (41’ Mbow), Penneman, Van Osselaer (84’ Benkaddouri), De Witte, Lokando, Claeys, Beau Ponnet.

Doelpunten: 22’ Fontaine (1-0), 46’ De Witte (1-1).

Geel: Lokando, De Witte, Van Osselaer, Van Remoortel, Penneman.



