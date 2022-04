KFC Eppegem doet goede zaak in strijd om het behoud na winst tegen Erpe-Mere. Trainer Sam Vermeulen: “Volwassen gespeeld ondanks jeugdige leeftijd”

“De spelers hebben met een heel groot hart gespeeld tegen Erpe-Mere”, opent de Eppegemse T1. “Als je ziet hoeveel tegenslagen wij al hebben gehad dit seizoen en welke jonge ploeg er ook nu weer tussen de lijnen stond, kan ik alleen maar mijn petje afdoen. Zeker centraal achterin, toch geen onbelangrijke positie, was de gemiddelde leeftijd twintig jaar denk ik. En het is net die organisatie die er niet alleen de voorbije twee weken stond, maar eigenlijk al een gans seizoen. Als je kijkt naar het aantal tegengoals dat wij slikten in vergelijking met de andere ploegen onderin, is dat verschil enorm.”

Niet achterover geleund

De proef op de som leert ons dat slechts zes ploegen in de reeks minder goals slikten dan Eppegem. Waarmee het een plaats in de veilige middenmoot zou hebben. Alleen wringt het schoentje daarvoor aan de andere kant te veel: “Ook vooraan hebben we heel wat blessures en problemen gehad die hun rol speelden”, gaat Vermeulen voort. “Maar het is inderdaad wel zo dat we offensief te vaak onmondig zijn geweest. Dat tonen de gemaakte goals dan weer aan. Al was dat dus tegen Erpe-Mere niet het geval. We zijn blijven op zoek gaan naar die tweede treffer en hebben niet achterover geleund. Dat is de verdienste van de ganse ploeg. In de problemen zijn we eigenlijk nooit echt gekomen doordat we het volwassen aanpakten. Ondanks die jeugdige leeftijd dus.”

Twee finales

Door deze knappe driepunter en recente vier op zes verkleint Eppegem de kloof met barragist Melsele van vier eenheden naar slechts één: “Dat is zeker nog haalbaar als we dezelfde intensiteit en drive aan de dag leggen als dit weekend”, weet Vermeulen. “Maar we moeten het week per week bekijken, iets wat we al enkele weken doen. Het zullen ongetwijfeld nog twee finales worden, maar deze eerste stap in de goede richting heeft ons vertrouwen wel een grote boost gegeven. We gaan alleszins blijven strijden en dan zien we wel waar het Eppegemse schip strandt.”

Eppegem: Leemans, Van Der Auwera, Gody, Eki (78’ Sikumoya Koy), Fontaine, Barbieux, Rijmenams, Vastavel, Bourguignon (80’ Osango), Van Remoortel, Millet.

Erpe-Mere: Godijn, Delmoitie, Dikanda Kibassa (58’ Beeckaert), De Kegel (76’ Piers), Lammens, Tackaert, Matthijs, Beerens (Van Den Meersch), Kabera Manzi, Van Calenbergh (53’ Goossens), Vinck.

Doelpunten: 30’ Millet (1-0), 88’ Sikumoya Koy (2-0).

Geel: Van Calenbergh, Matthijs, Rijmenams, Millet.