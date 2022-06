KFC Eppegem blijft dan toch in nationale actief. Trainer Sam Vermeulen: “Blij dat we deze lastige periode met veel onzekerheden achter ons kunnen laten”

Bijna vier weken na de verloren barragematch om het behoud tegen Witgoor Dessel heeft KFC Eppegem eindelijk zekerheid verworven over een verlengd verblijf in derde amateur.

Er waren heel wat zaken op een hoger niveau die een rol speelden, te veel om op te noemen eigenlijk, maar door de sportieve redding van Mandel United in eerste nationale eind deze week blijven Sam Vermeulen en rood-groen dus in het nationale voetbal actief.

Een hele opluchting uiteraard voor al wie KFC Eppegem een warm hart toedraagt: “Het was een lastige periode met heel wat onzekerheden die we nu eindelijk achter ons kunnen laten”, opent de Eppegemse T1. “Zowel op sportief als extra-sportief vlak want wat dat laatste betreft, waren er bepaalde ploegen uit de regio die van die onzekerheid gebruikt maakten om spelers van ons te polsen. Ik had daarin toch op iets meer collegialiteit gerekend. Maar bon, daar moeten we nu gelukkig niet meer van wakker liggen.”

Jeugd minuten gemaakt

“Het was mijn eerste volledige seizoen bij deze club en natuurlijk eentje dat ik niet snel zal vergeten. Het begon eigenlijk al in de voorbereiding waarin we een speler zagen uitvallen met een afgescheurde kruisband. En ook nadien zijn we niet gespaard gebleven van blessures en bepaalde omstandigheden. Dat zorgde er aan de andere kant wel voor dat bepaalde jonge spelers zoals Eki, Barbieux en Osango hun kans kregen en die ook grepen. Zij hebben heel wat minuten gemaakt en stappen gezet. Terwijl zij in het begin van het seizoen niet tot de kern behoorden zijn zij nu wel volwaardige A-kern spelers. Knap van hen. Al moest het nu eenmaal ook meer op die manier gebeuren want financieel gezien zijn we nu éénmaal niet de club met het grootste budget. Als we ons dan toch weten staande te houden, geeft dat veel voldoening.”

Collectief voorop

“Het is vooral door hard te werken dat we het behoud hebben kunnen veiligstellen”, gaat Vermeulen voort. “Op elk niveau van de club. We hebben een bepaalde lijn getrokken waarin mentaliteit en arbeidsethiek voorop stonden. Wie die lijn niet volgde, is doorheen het seizoen afgevallen. Iemand die er de kantjes afliep, werd gewoon niet getolereerd. Op die ingeslagen weg willen we ook volgend seizoen voortgaan. Het collectief zal ook dan weer voorop staan.”

“Naar volgend seizoen toe hebben we natuurlijk wel de nodige transfers gedaan. Vooral dan in aanvallend opzicht, want daar knelde dit seizoen vaak het schoentje. De meeste van de nieuwkomers zijn bovendien ook uit de buurt met een ‘gezonde kop’ op. Wat past binnen deze club. Hard werken en niet gaan zweven.”

Acht nieuwe ploegen

“En dan moet het mogelijk zijn om toch liefst iets sneller zeker te zijn van het behoud dan dit seizoen (lacht). Al zal het moeilijk in te schatten zijn wat de reeks gaat brengen met liefst acht nieuwe ploegen. Op commercieel vlak misschien niet de interessantste affiches voor ons met heel wat verre verplaatsingen, maar dat hoort er nu eenmaal bij als je op een zeker niveau wil spelen.”