KFC Diest zakt stilaan verder weg na 0-1-nederlaag tegen Esperanza Pelt. Bruno Versavel: “Er staat geen ploeg meer op het veld”

Het Limburgse Pelt had al negen matchen op rij niet meer kunnen winnen, maar graaide in Diest dus nog eens drie belangrijke punten mee. Voor het team van coach Danny Boffin dreigt de situatie na de recente twee op achttien nu ook stilaan precair te worden. “Dat is niet goed”, stelt ook sportief verantwoordelijke Bruno Versavel vast. “We zitten in de hoek waar de klappen vallen. Mijn grootste ontgoocheling is vooral dat we niet tegen onze rechtstreekse concurrenten kunnen winnen. We wisten dat het een moeilijk seizoen ging worden, maar om ons veilig te stellen moeten we het ook tegen de ploegen die evenwaardig zijn zien waar te maken. Een thuismatch tegen Pelt zouden we in principe nooit mogen verliezen. Hun eerste echte kans werd binnen gekopt, maar anderzijds moeten we toegeven dat we zelf ook te weinig gebracht hebben.”

“Waaraan het ligt?”, vraagt Versavel zichzelf ook af. “Ik weet het niet. Met Termien en Wezel hebben we twee toppers geklopt. Het is dus niet dat we het niet kunnen. De kentering is begonnen in Kampenhout. Daar zijn we genekt geweest door de scheidsrechter, maar goed. Nadien lukte het plots niet meer. Het 2-2-gelijkspel op Houtvenne was wel nog een lichtpunt, maar voor de rest heb ik niet echt meer een ploeg op het veld gezien. De wil om te voetballen ontbreekt precies. In onze laatste twee wedstrijden werden nauwelijks nog kansen gecreëerd. We komen tekort in de zestien meter. Met onze spits Emre Erciyas is nu wel een belangrijke pion geblesseerd uitgevallen, maar dan nog moet er toch nog altijd iets meer drang zijn om te winnen. De juiste mentaliteit ontbreekt.”

Rust bewaren

Ondanks de mindere resultaten wil Versavel toch vooral de rust bewaren. “We gaan niks overhaasten”, klinkt het als besluit. “Ik heb al met Danny Boffin gepraat. Hij is als coach uiteraard zwaar ontgoocheld. Maar ook de spelers zelf moeten in de spiegel kijken. Het zijn zij die het op het veld moeten doen. We gaan er dinsdag op training in groep over spreken en we gaan kijken waar het probleem ligt. We panikeren nog niet, maar het is wel de bedoeling dat KFC Diest dit seizoen in derde amateurklasse blijft. Eventueel gaan we tijdens de winterperiode nog kijken of er nog versterking mogelijk is. Ik hoop in elk geval dat de supporters nog altijd achter het team blijven staan. Hun steun hebben we nu dubbel en dik nodig.”

