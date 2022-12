KFC Diest sluit het jaar af met een 4-1-nederlaag in Wezel en een schamele 2 op 27. Sofiane Achnak: “We moeten positief blijven”

Wat in de heenronde soms wel nog lukte, winnen tegen een topper, kon vorige zaterdag op het veld van Wezel Sport niet bevestigd worden. Ondanks een vroege own goal voor de 0-1, werd het uiteindelijk nog een stevige 4-1-nederlaag. “Dat zijn zware cijfers”, beseft ook Sofiane Achnak. “Het was moeilijk voetballen op het gladde veld, maar dat was een nadeel voor beide ploegen. Met één lange bal, of één actie kon er van alles gebeuren. Na de 0-1 zouden we normaal gezien in de organisatie moeten gebleven zijn, maar dat hebben we niet gedaan. Wezel zette hoge pressing. In plaats van goed in blok te blijven staan en te wachten op de counter, werd er nu iets te vaak en veel te gemakkelijk balverlies geleden. Daar moeten we duidelijk wel onze lessen uit trekken voor de rest van de terugronde.”

Nog veertien finales

De recente cijfers ogen niet al te positief. “Wat kan ik zeggen?”, zucht de Diestse flankverdediger. “Het klassement liegt inderdaad niet. We waren goed aan het seizoen begonnen, maar dan is Emre Erciyas uitgevallen. Dat was een heel belangrijke factor in ons team. Sindsdien geraken we nog moeilijk voor de goal van de tegenstander en als je niet tot scoren komt, kan je geen match winnen. We misten soms misschien wel wat geluk, met een paar fatale tegendoelpunten op het einde. De coach heeft tussendoor een paar tactische aanpassingen gedaan en wij als spelers doen er alles aan om het tij te keren, maar het is telkens net niet goed genoeg. Dat doet pijn. Zowel voor onszelf, als voor de supporters.”

Gaat het Warandeteam na de winterstop de rug nog kunnen rechten? Als het van Sofiane Achnak afhangt alleszins wel. “We moeten positief blijven”, klinkt het. “Het is zoals de trainer zaterdagavond na afloop zei: er wachten ons in 2023 nog veertien finales. Het bestuur heeft ook beloofd om nog de nodige inspanningen te leveren. Hopelijk komen er nog een paar versterkingen bij die mee kunnen helpen om KFC Diest in derde amateurklasse te houden. Ik blijf er in elk geval nog in geloven. Het komt allemaal wel goed.”