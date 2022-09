KFC Diest opent de competitie zaterdagavond in Zwarte Leeuw na een woelige voorbereiding. Bruno Versavel: “Dit wordt een overgangsjaar, maar ik heb vertrouwen in deze groep”

voetbal derde nationale BEen beetje later dan verwacht, wegens de gekende perikelen, hield KFC Diest donderdagavond dan toch zijn traditionele ploegvoorstelling in restaurant Berkenhof. Wat zal het nieuwe seizoen brengen voor het geplaagde Warandeteam? Twee dagen voor de start van de competitie in Zwarte Leeuw zijn er duidelijk nog veel vraagtekens, maar sportief verantwoordelijke Bruno Versavel hoopt er alvast op dat na het harde labeur van de voorbije weken de rust nu stilaan zal terugkeren.

“We komen van ver”, vat Bruno Versavel de situatie nog eens samen. “Er is veel gebeurd, dat is geweten. Daardoor is de voorbereiding heel moeizaam verlopen. Er zijn veel testspelers gepasseerd. Danny Boffin heeft pas vorige dinsdag voor de eerste keer met zijn volledige groep kunnen trainen. Voordien was het constant zoeken en tasten. Ideaal is dat niet, maar goed. Het kon nu even niet anders. We hebben op een paar weken tijd het werk moeten verrichten waar je normaal gezien maandenlang voor nodig hebt. Intussen hebben we een vaste kern van 23 namen samengesteld en vanaf nu kunnen we stilaan en rustig aan verder beginnen bouwen.”

Wat de sportieve ambities betreft, de lat zal nu noodgedwongen iets minder hoog gelegd moeten worden? “Die derde plaats van vorig seizoen en de ambitie om te promoveren gaat nu inderdaad niet meer haalbaar zijn”, beseft Versavel. “De betrachting is om zo snel mogelijk zeker te zijn van het behoud en dan rustig in de linkerkolom mee te draaien. Dat moet haalbaar zijn. Er was een beetje kritiek dat we de broers Stankov en Ben Santermans laten gaan hebben. Daarmee is een pak ervaring weggevallen, dat klopt. Maar in hun plaats zijn er een aantal jongeren bijgekomen die écht wel over de nodige voetbalkwaliteiten beschikken. We trekken de kaart van de jeugd en dat is een bewuste keuze. Zij kunnen alleen maar ervaring opdoen door de nodige speelgelegenheid te krijgen en wij willen hen die kans bieden.”

Steun nodig

“Dit wordt een overgangsjaar”, is Versavel realistisch. “We gaan met deze groep zeker nog leergeld betalen en matchen verliezen, maar we gaan volgens mij zeker ook nog wel voor de nodige verrassingen zorgen. Waarom bijvoorbeeld niet al meteen in Zwarte Leeuw? Ik verwacht maar één ding en dat is dat we altijd en overal van onze eigen sterkte uitgaan en aanvallend voetbal brengen. De coach denkt er ook zo over, dus ondanks alles acht ik ons zaterdag niet kansloos.”

“Wat er ook gebeurt, twee zaken gaan dit seizoen héél belangrijk worden”, klinkt het tot besluit. “Er zal een stevige groepsgeest gecreëerd moeten worden. Dat wordt een uitdaging voor de trainersstaf, om iedereen tevreden te houden. En, we gaan de steun van onze twaalfde man dubbel en dik nodig hebben. Ik hoop dat ze ons het nodige vertrouwen geven en altijd en overal achter het team zullen blijven staan. Ook op de momenten dat het misschien even wat minder goed gaat.”

