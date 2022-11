KFC Diest houdt KVC Houtvenne van de periodetitel (2-2). Danny Boffin: “Ik ben een tevreden trainer”

KFC Diest heeft KVC Houtvenne zaterdagavond op eigen veld een flinke hak gezet in de strijd om de eerste periodetitel. Het Warandeteam leek zelfs even op weg te zijn naar een stunt, maar incasseerde in blessuretijd nog de gelijkmaker (2-2).

Het wedstrijdbegin beloofde nochtans niet veel goeds, want in de eerste minuut stond het al 1-0. “Ik had er mijn spelers voor gewaarschuwd”, wist coach Danny Boffin achteraf. “Houtvenne neemt altijd een sterke start, dus zorg dat je klaar bent. Dat was niet het geval en zo liepen we al meteen achter de feiten aan. De thuisploeg kreeg nadien nog een paar kansen om het af te maken, maar dat deden ze niet. En dan kreeg ik het gevoel dat we stilaan beter in de wedstrijd kwamen. We hielden vlot stand en kregen zelf ook nog wel wat mogelijkheden.”

Verdiend punt

Het venijn zat hem uiteindelijk in de staart van de match. Habarugira bracht Diest langszij met een welgemikte vrije trap, waarna invaller Ndagano zowaar de 1-2 scoorde. “Als je vijf minuten voor tijd op voorsprong komt, mag je dat eigenlijk niet meer uit handen geven”, beseft Boffin. “Houtvenne reageerde wat paniekerig en ging de lange bal hanteren. Doelman De Winter had zelfs nog een prima redding in huis, of het stond 1-3. In plaats daarvan werd het echter nog 2-2. Of ik ontgoocheld ben? Ja, uiteraard. Maar anderzijds mogen we ook wel tevreden zijn met dit gelijkspel. Op basis van de negentig minuten hebben we het zeker wel verdiend. Houtvenne is een team dat zijn ambitie om te promoveren niet onder stoelen of banken steekt. Wij hebben daar toch iets tegenover kunnen zetten.”

Houtvenne was niet de eerste topper die dit seizoen zijn tanden stukbeet op KFC Diest? “Inderdaad, we hebben nog al kopploegen het vuur aan de schenen gelegd. Tegen ploegen die voetballen, komen we telkens beter tot ons recht heb ik het gevoel. Jammer dat we tussendoor een paar domme punten laten liggen hebben en als we over een echte afwerker zouden beschikken, hadden we er nu waarschijnlijk nog iets beter voorgestaan. Maar goed, ik ben een tevreden trainer. De jongens waren geprikkeld en ze hebben het er goed vanaf gebracht. Volgende week wacht opnieuw een zware clash tegen Geel, maar ook dan gaan we weer voluit onze kans gaan.”