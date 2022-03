KFC Diest behoudt de voeling met de top na 2-1-derbyzege tegen KAC Betekom. Emre Erciyas: “We zijn blijven strijden”

voetbal derde nationale BIn derde nationale B wist KFC Diest zaterdagavond dan toch eindelijk zijn eerste thuiszege van het nieuwe jaar op te tekenen. Die dateerde zelfs al van 9 oktober vorig jaar. De immer felbevochten derby tegen KAC Betekom, de ploeg die het Warandeteam in de heenronde nog zijn eerste nederlaag van het seizoen aansmeerde, eindigde nu op 2-1 in het voordeel van de thuisploeg.

“Het veld lag er niet al te best bij”, stelt Emre Erciyas vast, “maar ik vond ons toch wel de best voetballende ploeg. We kwamen 0-1 achter. Onverwacht en tegen het spel in. De eerste kans voor Betekom was meteen raak. Dat was frustrerend, maar we hebben de armen niet laten hangen. Tijdens de rust hebben we de koppen bij elkaar gestoken. We hebben alles gegeven. We zijn tot het einde blijven strijden voor elke meter en daar zijn we nu uiteindelijk ook eens voor beloond geworden.”

Een belangrijke zege, want KFC Diest behoudt hiermee zijn plaats in de top drie. “Iedereen in deze reeks hangt heel kort bij elkaar”, beseft ook Erciyas. “Soms lukt het, soms niet. Technisch gezien zit het altijd wel goed. Wij geven ons telkens voor de volle honderd procent, maar soms heb je ook net dat tikkeltje geluk nodig. En dat geluk moet je zien af te dwingen.”

Erop of eronder in Mechelen

Emre Erciyas (25) toonde alvast de juiste weg. Hij scoorde na de rust de 1-1, nadat De Winter na een halfuur spelen Betekom op voorsprong had gebracht. Een belangrijk moment. Aanwinst Segbia kreeg een basisplaats, waardoor topschutter Aleksandar Stankov op de bank startte. Hij viel in en maakte finaal nog mee het verschil met een doelpunt in minuut 75.

KFC Diest staat nu op de derde plaats. Zijn er nog mogelijkheden? “Er zijn nog zeven finales te spelen”, klinkt het. “Ikzelf ben van Genk afkomstig, maar ik voel dat het voetbal hier in Diest toch echt wel leeft bij de supporters. Volgende week trekken we naar het veld van leider RC Mechelen. De titel is wellicht te hoog gegrepen, maar als we nog voor de periodetitel willen meedoen, moeten we in Mechelen iets gaan rapen. Daar is het erop of eronder.”

