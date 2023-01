Keye van der Vuurst de Vries (Filou Oostende) baalt na nederlaag tegen Bahcesehir: “We lieten een uitstekende kans liggen”

Na de knappe zege van vorige week in Turkije (72-76) heeft Oostende dinsdagavond niet geprofiteerd van het thuisvoordeel en bijgevolg een uitstekende kans laten liggen om zich al te plaatsen voor de Round of 16 in de Champions League. Net als in de eerste confrontatie en ook afgelopen weekend op bezoek bij Luik, de hekkensluiter in de betFIRST BNXT League, liep het team van Dario Gjergja meteen achter de feiten aan. “Dit is stilaan een probleem aan het worden voor ons”, vertelt spelverdeler Keye van der Vuurst de Vries. “Als we zo uit de startblokken schieten, maken we het onszelf des te moeilijker. We moeten weliswaar leren uit onze fouten. We hebben echter niet veel tijd, want de wedstrijden volgen elkaar op in een ijltempo. We boekten ginder een fantastische zege, wat niemand eigenlijk verwacht had en lieten hier de kans liggen om dat felbegeerde ticket te pakken, wat bijzonder jammer is. Er is echter geen man overboord, want we krijgen nog een kans in Turkije. Wordt het moeilijk, absoluut, maar mijns inzien niet onmogelijk. We hebben het al bewezen waartoe we in staat zijn en hebben het nog steeds in eigen handen”, aldus de Nederlander.