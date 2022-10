Keye van der Vuurst de Vries en Filou Oostende vertrekken met lege handen uit Holon: “We hadden de winst verdiend”

“Zonde”, zucht de Nederlandse guard daags nadien. “We hadden die wedstrijd volledig in handen en stapten alsnog met lege handen van het parket. Naast de foutjes die wel zelf maakten in de slotfase viel het mij vooral op dat er een aantal cruciale beslissingen werden genomen door de scheidsrechters, waarmee ze de partij eigenhandig hebben beslist. Ik moet mij excuseren bij het team voor die technische fout omwille van protest, maar we hadden de overwinning hier meer dan verdiend en we werden onrecht aangedaan. Holon was mijns inzien immers zeker niet beter dan wij. We moeten weliswaar bijzonder trots zijn op hetgeen we als jonge groep laten zien hebben en onze lessen trekken met het oog op de nabije toekomst”, aldus de 20-jarige van der Vuurst de Vries, één van de grootste talenten op de Europese velden.

Kweekvijver

De uitstekende recrutering en opleiding binnen Filou Oostende blijft niet onopgemerkt binnen het Europese continent. “Als je een jonge internationale speler naar Europa ziet komen en meer bepaald naar Oostende, dan is de kans vrij reëel dat je een toekomstige ster aan het werk ziet. Denk maar aan JR Holden, Matt Lojeski, Phil Booth, Tonye Jekiri of Corey Walden. Voeg Breein Tyree maar toe aan dat lijstje”, aldus de Basketball Champions League. Met een gemiddelde leeftijd van amper 23 jaar liet de kustploeg in Holon eens te meer zien over een pak talenvolle spelers te beschikken.

“We hebben inderdaad heel veel talent binnen de rangen. Met de komst van Vrenz (Bleijenbergh red.) kregen we nog een kwaliteitsinjectie, maar ook de jongens die van de bank komen, hebben steeds een toegevoegde waarde”, aldus van der Vuurst de Vries, die de leidersrol naadloos overnam van de geblesseerde kapitein Dusan Djordjevic. “Het zorgt misschien wel voor wat extra druk op de schouders, maar het leiderschap zit in mij. Alleen moet het er op zo’n moment ook effectief uit komen. Als ‘Duki’ speelt, hoef ik dat in principe niet te doen. Als hij er niet is, moet iemand anders die rol opnemen en dan zal ik er staan”, verzekert de Oostendse nummer zes.

Aalst

Zaterdagavond speelt de landskampioen de eerste thuismatch van de BETfirst BNXT-League tegen Aalst. “Twee jonge teams tegen elkaar. Ik heb hen nog niet bezig gezien, dus weet niet echt wat te verwachten. Hoe dan ook ligt Aalst ons niet echt. Hopelijk kunnen we Pierre (Gillet red.) en Dusan (Djordjevic red.) recupereren. We zullen vanaf de eerste minuut op de afspraak moeten zijn, maar als we spelen zoals hier in Holon, dan moeten we die punten in eigen huis weten te houden”, besluit van der Vuurst de Vries.

Tentoonstelling

Voor aanvang van de wedstrijd tegen Aalst wordt om 19 uur het lint doorgeknipt voor de officiële opening van de BCO-tentoonstelling. De toeschouwers zullen in de COREtec Dôme voortaan een stuk clubgeschiedenis kunnen herbeleven en herinneringen kunnen ophalen aan de hand van tal van memorabilia. Naast de vele trofeëen, foto’s en een tijdlijn aan de hand van visuals, zal ook de trompet van orkestleider op rust Carlos Demey een plaats krijgen in het museum. Voorts hebben ook de bars een metamorfose ondergaan en kreeg de catering een heuse upgrade.