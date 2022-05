Keye van der Vuurst de Vries en Filou Oostende op één zege van de landstitel: “Ik voel mij geweldig goed in mijn vel”

Matchpunt

Keye van der Vuurst de Vries, goed voor tien punten en tien assists, focuste zich na opnieuw een uiterst sterke prestatie louter op de wedstrijdfeiten. “Over de arbitrage wens ik mij niet uit te laten. We hebben maandag niet verloren door de ref. Hij doet zijn job en wij moeten het onze doen, wat we maandag niet gedaan hebben”, vertelt de Nederlander na een nieuwe double-double. “Die cijfers zijn natuurlijk lekker voor mij, maar voor ons is de overwinning het allerbelangrijkste. We staan nu op matchpunt en willen het graag zo snel mogelijk zien af te maken. We zullen het weliswaar niet cadeau krijgen, want Mechelen is een sterke ploeg en elke wedstrijd is anders. Ikzelf voel mij geweldig in mijn vel. Het is uiteraard jammer dat Dusan (Djordjevic red.) er niet bij is op het veld. Bijgevolg kom ik meer aan spelen toe en ik meen te mogen stellen dat ik die kans met beide handen grijp. Een bepaalde druk is er niet, want als ik mijn spelletje speel, komt het wel goed. Het is mede dankzij de opleiding van Dusan dat ik klaar ben om die rol over te nemen in de finale. Hij staat misschien niet op parket, maar is voor ons van goudwaarde langs de kant. Hij is nog steeds heel erg betrokken en draagt zeker zijn steentje bij. Hij speelt een grote rol in hetgeen neergezet wordt, wat we niet mogen vergeten”, besluit van der Vuurst de Vries.