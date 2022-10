Kevin Wouters en OHR Huldenberg pakken drie punten op VK Linden: “Na de 0-1 was het alle hens aan dek om onze voorsprong vast te houden”

“In de eerste helft werden we meteen wakkergeschud met een grote kans voor Linden waarbij ze het doelkader troffen”, doet Kevin Wouters zijn verhaal. “Nadien namen we meer en meer de match in handen met enkele grote kansen tot gevolg. Helaas kwamen we nog niet tot scoren.”

“In de tweede helft begonnen we eerder aarzelend, maar konden we toch via Michiel Devijver op voorsprong komen. Nadien was het alle hens aan dek om onze voorsprong vast te houden, want Linden kwam heel gevaarlijk opzetten. Gelukkig hebben we het tot het laatste fluitsignaal kunnen volhouden.”

“Belangrijke zege? In deze competitie waarbij bij de aanvang blijkbaar iedereen van iedereen kan winnen, zijn alle punten belangrijk.”

Wisselvallig

“Hoe ik onze competitiestart zou omschrijven? Een start met wisselend succes waarbij we soms minder speelden en toch beloond werden en soms goed speelden en met te weinig of met lege handen naar huis gingen. Een beetje een wisselende vorm, maar ook soms gebrek aan dat tikkeltje geluk. De kwaliteit is er zeker en vast.”

“Van mijn eigen niveau ben ik zeker tevreden. Ik bleef één wedstrijd aan de kant met een kleine blessure na een contact. In een ideale wereld zou ik nog iets beslissender willen zijn.”

Geen concrete ambities

“Of de competitie dit seizoen nog evenwichtiger is? Ik denk dat er vooral geen zwakkere ploegen meer zijn. Ploegen die momenteel eerder achteraan in de rangschikking staan, schat ik hoger in en zullen mogelijks nog aan een remonte beginnen. Het is voor ons dus belangrijk om overal punten te behalen waar mogelijk.”

“Met welke ambities in het achterhoofd? Echte concrete ambities hebben we niet uitgesproken. We willen vooral zo hoog mogelijk eindigen en een rustig seizoen tegemoet gaan. Volgende week treffen we een sterk gestart Bierbeek, maar we bekijken het match tot match en gaan telkens voor de drie punten”, besluit Wouters.