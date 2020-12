Kevin Verhulst gaat met Okapi Aalst voor zege in Leuven: “Groep wil er iets van maken”

BasketbalNog twee oefenwedstrijden scheiden Okapi Aalst van de eerste echte competitiematch in en tegen Bergen. Zaterdag is Leuven gastheer voor een oefenpartijtje, al vangt Okapi dat duel aan als ware het een wedstrijd voor de knikkers.

Flashback naar 1 februari dit jaar. Corona was een probleem in het verre China en Okapi, toen nog Aalstar, had zichzelf heruitgevonden met een klinkende thuiszege tegen Leuven. Architect van de zege was coach Yves Defraigne die Huffman opvolgde. Hij liet toen optekenen dat je Maras inside goed moet gebruiken. Ivan Maras was voor de T1 een certitude, de man die koste wat het wil in Aalst moest blijven. De 32 punten die Maras tegen Brussels door het netje joeg, gaven Defraigne gelijk.

Topjaar

“We zijn goed op dreef”, zegt assistent-coach Kevin Verhulst. “Het is jammer dat het seizoen nog niet bezig is. Zowel offensief als defensief zie ik veel positieve zaken op training. De groep groeit naar elkaar toe en is klaar voor het echte werk. Vladimir Mihailovic ondervond vorige week wat hinder aan de knie, maar een NMRI-scan maakte duidelijk dat het enkel om een kleine ontsteking ging. Onze publiekslieveling is topfit en sterker dan vorig seizoen. Mochten we eindelijk aan spelen toekomen, dan zou het voor Mihailovic wel eens een topjaar kunnen worden.”

Ook Natan Kuta zat tegen Brussels niet in de selectie door knieproblemen. “Zijn toestand evolueert positief”, weet Verhulst. “Hij werkt in het Aalsterse OLV-ziekenhuis dagelijks met de kinesitherapeuten. Lichte fiets en looptrainingen kunnen al, net als shots op stilstaande fases. Eind volgende week kan Kuta wellicht opnieuw volop meetrainen met de groep.”

Motivatie blijft

De wedstrijd tegen Leuven komt dus te vroeg. De oefenpartij in Charleroi volgende week zaterdag kan Kuta hoogstens wat speelminuten opleveren. Maar internationals Vujosevic en Badji sluiten weer aan bij de eersteklasser. “De spelersgroep bestaat uit goede karakters en harde werkers”, meent Aalstenaar Verhulst. “Even dacht ik dat twaalf weken oefenwedstrijden spelen van het goede teveel zou zijn, maar iedereen blijft gemotiveerd. De match tegen Leuven pakken we dan ook aan alsof het een competitiewedstrijd zou zijn, inclusief scouting en tactische richtlijnen. We spelen altijd om te winnen. Dat is deze keer niet anders.”