Kevin Verhulst (ex-Okapi Aalst) wordt assistent coach bij Donar Groningen: “Bijleren op hoog niveau”

Alioune Ndour bekerheld van Zulte Waregem in Deinze: “Ik voel veel vertrouwen, niet die hoge transfer­prijs”

Dat Zulte Waregem begin januari Sint-Truiden mag ontvangen in de kwartfinale van de Belgische beker, dankt het in hoge mate aan Alioune Ndour. Met twee goals van de Senegalees kroop Essevee woensdagavond in Deinze door het kleinste oog van de naald. “We zijn er ondanks alles in blijven geloven”, straalde de matchwinnaar na zijn tweeklapper in de Dakota Arena.

