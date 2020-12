Kevin Vanthourenhout blijft WS Houthulst trouw: “Deze ploeg heeft veel progressiemarge”

Tweedeprovincialer WS Houthulst kondigde deze week het verlengd verblijf aan van T1 Kevin Vanthourenhout en de volledige technische staf. De Woudsport wil eveneens de overgrote meerderheid van de spelersgroep nog minstens een jaartje een jaartje langer vastleggen.

“We hebben hier niet lang over getwijfeld”, laat Vanthourenhout weten. “In dit seizoen blijven we grotendeels op onze honger zitten en het gevoel overheerst om met iedereen in genormaliseerde omstandigheden op dezelfde manier verder te werken. Mijn ploeg heeft veel progressiemarge en ik wil er volgend jaar graag bij zijn als we hopelijk een volledig seizoen kunnen afwerken. De voorbije weken heb ik telefonisch contact gehad me de volledige spelersgroep en ik maak me sterk dat negentig tot vijfennegentig procent van de huidige kern zal blijven. De ervaren Jelle Vanbelleghem stopt met voetballen en voor de rest zullen hoogstens twee spelers andere oorden kiezen. Ik zie dus geen reden om te vertrekken en als Houthulstenaar voel ik me hier overigens uitstekend in mijn sas.”

Geëngageerd

Ondanks de lockdown heeft Vanthourenhout nog veel contact met zijn spelers. “Met het bestuur hoor ik meerdere keren per week, maar ook de spelers worden niet vergeten”, vervolgt de oefenmeester. “Online hebben we regelmatig contact en maandelijks probeer ik iedereen eens op te bellen met de vraag hoe het met hen gaat. Op die manier blijf je geëngageerd en geraak je niet vervreemd van elkaar. Ik heb mijn spelers eveneens een schema meegegeven, die ik kan opvolgen via de sportapplicatie Strava. Iedereen doet zijn best om zich daaraan te houden, maar ik merk wel dat het in de feestdagenperiode moeilijker is om gemotiveerd te blijven. Vergeet niet dat we al meer dan twee maand niet meer samen mogen trainen en er weinig perspectief op beterschap is. Ik hoop dat we vanaf 15 januari de training mogen hervatten, maar het blijft een groot vraagteken.”