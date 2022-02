Kevin Vandendriessche ziet KV Kortrijk een schamele 3 op 21 pakken: “Een onacceptabele prestatie”

Een schamele 3 op 21 voor KV Kortrijk in het nieuwe jaar. De troepen van trainer Belhocine hadden zich het ongetwijfeld anders voorgesteld. Op het Kiel had Kortrijk de match onder controle en kwam het op voorsprong, maar na de gelijkmaker van Avenatti zakte KVK als een pudding in elkaar. “We klommen naar een 0-1-voorsprongen en dachten dat het binnen is”, vertelt Vandendriessche. “We waren precies bang van de tegenstander. Ik weet niet hoe dat komt, maar we speelden na de openingstreffer geen voetbal meer. Een 3 op 21 is simpelweg onacceptabel. Het is frustrerend dat we in 2022 nog niet aan het langste eind konden trekken.”

De 32-jarige Franse middenvelder kwam zondag voor het eerst in actie sinds lang. Vandendriessche viel op 14 januari uit met een spierscheur in de kuit en moest de wedstrijd tegen AA Gent staken. “Ik ben niet tevreden over mijn prestatie, want we hebben niet gewonnen”, gaat Vandendriessche voort. “Ik speelde zelf geen goede wedstrijd, maar als ik een prima partij had gespeeld, ging ik nog niet in mijn nopjes zijn. Ik wil winnen. Dat is het enige dat telt in het voetbal.”

Geen excuses

KV Kortrijk haalde in de wintertransferperiode heel wat nieuwe spelers, maar ook sleutelfiguren zoals Gilles Dewaele vertrokken. “Er is inderdaad veel veranderd”, klinkt het. “Er zijn ook spelers die einde contract zijn en dat speelt allemaal mee, maar ik zoek geen excuses. We hebben de laatste tijd veel balbezit en de meeste schoten op doel, maar we krijgen ook geen reuzenkansen. We maken de verkeerde keuzes. Voor de match hadden we er enorm veel zin. Normaal ga je als je 0-1 voor staat, voort op dat elan, maar wij lieten ons wegdrukken.”

Geen Radovanovic

Aleksandar Radovanovic was voor de derde match op rij niet inzetbaar. “Rado is een belangrijke speler voor ons, maar daar ligt het niet aan. De vorige wedstrijden deed ik niet mee en toen lag het zogezegd daaraan. Het is het team dat enthousiasme mist”, stelt Vandendriessche. “De top acht halen wordt verschrikkelijk moeilijk. Genk en Mechelen zijn in goeden doen en wij hebben een dipje. We hebben nog een waterkansje, maar dan moeten we winnen tegen Zulte Waregem. Een superbelangrijke partij om ons te herpakken. Deze week gaan we hard werken op training om onze supporters een eerste overwinning in 2022 te bezorgen.”

