Kevin Vandendriessche weet dat KV Kortrijk de drie punten moet thuishouden tegen ploeg-in-vorm Cercle Brugge: “Een levensbelangrijke partij”

Een tienkoppig KV Kortrijk ging afgelopen weekend met 0-2 de boot in tegen een matig Westerlo. Een zoveelste nederlaag voor Kevin Vandendriessche en co. De Zuid-West-Vlamingen hopen tegen Cercle Brugge de rug te rechten. “Het wordt een levensbelangrijke partij”, weet Vandendriessche. “We moeten punten pakken om eindelijk wat plaatsen op te schuiven in het klassement. Een thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge moet gewonnen worden, zo simpel is het.”

Na Cercle Brugge staat er nog een verplaatsing tegen rechtstreekse concurrent KV Oostende en een thuismatch tegen AA Gent op het programma. “Voor het WK moeten we nog zo veel mogelijk punten zien te pakken. Mochten we Cercle over de knie kunnen leggen, zit er misschien wel een reeksje in. We hebben veel kwaliteit, maar soms volstaat dat niet in het voetbal. De juiste mentaliteit aan de dag leggen, is belangrijker. We moeten blijven hard werken en dan komt alles wel goed.”

Opnieuw fit

De Franse middenvelder sukkelde in het begin van het seizoen met een vervelende blessure, maar lijkt opnieuw helemaal topfit te zijn. Zowel tegen Charleroi als tegen Westerlo verscheen hij aan de aftrap. “Ik ben iets te snel teruggekeerd, want ik was nog niet klaar voor de strijd toen. Maar ik voel me steeds beter en beter. Tegen Charleroi en Westerlo deed ik wat van me gevraagd werd. Ik hoop tegen Cercle opnieuw te mogen starten, maar het is vooral van cruciaal belang dat iedereen beseft dat het een zespuntenmatch is.”

Selemani

KV Kortrijk is enorm afhankelijk van sterspeler Faïz Selemani. De Comorees wordt duidelijk gemist. “Dat klopt. Faïz kan met één actie het verschil maken. Dat zag je tegen Antwerp. Maar ook het uitvallen van Kadri was een serieuze domper op de feestvreugde. We missen hun creativiteit. Het zit voorlopig allemaal een beetje tegen, maar we hopen het tij snel te keren. Dit KV Kortrijk hoort thuis op het hoogste niveau. De sfeer in de kleedkamer is nog steeds uitstekend. We hebben maandag een groepsgesprek gehad en iedereen kijkt opnieuw in dezelfde richting.”

