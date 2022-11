Kevin Van Impe nog een jaartje langer in het peloton: “Als ik stop met wielrennen, fiets ik geen meter meer”

Op 19 april wordt Kevin Van Impe tweeënveertig jaar. Waar andere sporters dan met de pantoffels bij de hand nippen aan een glaasje wijn en naar Familie kijken, blijft Kevin Van Impe koersen. Er was twijfel, maar dat had weinig te maken met zijn gezegende leeftijd. “Hoelang ik getwijfeld heb? Tot gisteren. (lacht) Ik heb al enkele jaren een eenmansploeg. De meeste sponsors wilden met mij doorgaan, maar er was er ook één die afhaakte. Gisteren kreeg ik de bevestiging dat ik volgend jaar op de steun zou kunnen rekenen van twee nieuwe sponsors. Hun namen zal ik eerstdaags bekendmaken. Ik moet in 2023 over goed materiaal kunnen beschikken om verder te doen. Dat is nu volledig rond. Niets staat nog in de weg om opnieuw aan de voorbereiding te beginnen.”

Echt overwogen om te stoppen?

Heeft Kevin Van Impe nu echt in een vlaag van zinsverbijstering overwogen om zijn carrière te beëindigen? “Toch wel. Ik heb gereden tot 8 oktober. Ik heb dus een maand rust gehad en ik moet zeggen dat ik mij geen moment verveeld heb. Meer zelfs, ik heb me super geamuseerd met de familie. Als ik stop met wielrennen, fiets ik geen meter meer. Dat weet ik al een tijdje. De fiets aan de haak hangen wordt een onherroepelijke beslissing. Nu valt alles in de plooi en is de twijfel weg. Meer zelfs, het zelfvertrouwen is even groot als vroeger. 2022 kwam voor mij moeilijk op gang, heel moeilijk. Na een goede koers moest ik in de volgende afstappen. In de zomermaanden kwam er beterschap. De laatste koersen waren echt goed. In de laatste tien koersen eindigde ik niet meer uit de top tien.”

Op scherp

Men is nooit te oud om te leren. Kevin Van Impe kan een lach nauwelijks onderdrukken. “In het verleden liet ik mij tijdens de wintermaanden steeds gaan. De kilootjes kwamen er gezwind bij. Toen ik prof was bij Quick.Step, viel dat niet op. Profploegen hadden hun eigen kok nog niet mee, maar de verzorgers keken in de hotels wel toe dat het eten in orde was. Doordat we elke dag zes uur op de fiets zaten, was er van gewichtstoename nauwelijks sprake. Na mijn profcarrière (in 2012, red.) veranderde dat. Mijn gewicht liep in de winter vlot op tot zevenentachtig kilogram. Nu sta ik op negenzeventig kilogram. Scherp dus! Ik heb me laten bijstaan en heb mijn voedingspatronen veranderd. Ik lette zo veel op mijn voeding dat men mij adviseerde om het dubbele te eten. Ik zou ondervoed geraakt zijn. Ik had beter moeten weten, ik ga al lang genoeg mee in de sport om te beseffen dat goede voeding belangrijk is.”

Combinatie met job

In het dagelijks leven is Kevin Van Impe ruitenwasser. “Het is niet altijd eenvoudig om mijn job en mijn sport met elkaar te combineren. Ik sta een hele dag op mijn benen en moet dan ’s avonds nog trainen. In de winter zijn de dagen kort. Ik kies er daarom voor om op de rollen op Zwift te trainen. In maart zal ik wellicht al aan de start van koersen verschijnen, maar de echte vorm zal wellicht pas enkele weken later komen. Begin april is er een koers in Ottergem. Dat lijkt me een leuke richtdatum.”

