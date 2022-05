Kevin Tollebeke (Hard Labeur Nazareth): “In één wedstrijd is alles mogelijk”

Kevin Tollebeke, coach van Hard Labeur, weet dat zijn ploeg als underdog van start gaat. “San Siro sloot de competitie af met een bonus van tien punten, zette ook de play-offs naar zijn hand en is natuurlijk torenhoog favoriet in deze finale. Ook in het onderling duel zag je dat de tegenstander toch een pak meer kwaliteit in de rangen heeft. We verloren twee keer met 4-9.”

“Voor ons is het behalen van de finale al heel bijzonder. Voor het eerst zijn we erbij op de hoogmis van het minivoetbal. In het verleden raakten we al drie keer in de kwartfinale en één keer in de halve finale en mijn spelersgroep ziet heel erg uit naar deze minivoetbalavond. Na overwinningen tegen HG Appels en bij WDP Rolegem is het dan eindelijk ook eens gelukt. Eigenlijk hebben we niks te verliezen en moeten we vooral genieten.”

“Ik volgde San Siro tijdens hun play-offs en ik besef dat het niet evident wordt om te stunten. Maar de beker blijft speciaal. Heel veel volk en dat zorgt toch wel voor een ruimer spanningsveld. Ik heb het gevoel dat mijn groep daar goed mee om gaat gaan en geloof dat een stunt kan. In één wedstrijd is alles mogelijk.”

Boost

Bij San Siro kijkt men de opdracht met vertrouwen tegemoet. Voorzitter Yves Speliers beseft dat onderschatting uit den boze is. “In de play-offs zaten we na de eerste speeldag toch wat met de handen in het haar. Een bonus van tien punten was plots weg en het was afwachten of we de titel op zak zouden kunnen steken. Zowel in Erwetegem als tegen Merelbeke waren we bij de les en ik vind dat we de verdiende kampioen zijn. Het behalen van die titel geeft toch wel een ‘boost’ aan het zelfvertrouwen.”

“We kunnen ermee leven dat we als favoriet van start gaan. Dat betekent evenwel niet dat we de tegenstander gaan onderschatten. Ik verwacht een supergemotiveerde tegenstander en we zullen zeker top moeten zijn om de dubbel te winnen. In 2019 wonnen we voor het eerst de beker en het zou deugd doen om opnieuw de beker in de lucht te mogen steken.”