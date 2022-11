Kevin Stilmant met Leuven Bears tegen Limburg United: “Kwalificatie voor Elite Gold blijft het doel”

Door de uitgebreide blessurelast waarmee Leuven Bears de voorbije weken te kampen had, kregen andere spelers meer kansen. Kevin Stilmant (22) is een van hen. De 2m08-grote centerspeler kreeg in de recente matchen verschillende keren (veel) speelminuten. “De start van de competitie verliep moeizaam, maar ik denk dat we stilaan gelanceerd raken. Akkoord, vorige week verloren we in Oostende, maar voordien hadden we twee keer gewonnen (Brussels en Luik, red.). De kwalificatie voor de Elite Gold blijft het doel. Dat blijft ook mogelijk. Zeker wanneer we over een maand Vanderhaegen en Pritzl recupereren. Tegen dan zal ook Joshua Heath helemaal ingepast zijn. De kwaliteit is er. Vorig jaar konden we rekenen op de shots van Cebasek. Pritzl is zijn vervanger. Die speelde nog niet in de competitie. Het is een aderlating die weldra gecompenseerd kan worden.”