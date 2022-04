Kevin Stilmant met Leuven Bears naar Den Bosch: “Ik voel veel meer vertrouwen”

Bij Leuven Bears wordt er meer en meer gerekend op de diensten van Kevin Stilmant. Voor nieuwjaar kwam tweeëntwintigjarige centerspeler niet van de bank. De laatste weken was dat wel het geval. Bij afwezigheid van het duo Young-McGlynn stond hij tegen Groningen zelfs bijna zeventien minuten op het parket. “Ik geef toe dat het nu veel beter met mij gaat. In het begin van het seizoen was ik mentaal niet top. Men heeft met mij gepraat. Ik was niet agressief genoeg op het terrein. Stilaan begon ik te beseffen dat je bij coach Casteels per wedstrijd twee liter bloed, vier liter zweet en twee tanden moet verliezen (lacht) . Ik voel de laatste maanden ook veel meer vertrouwen. Dat doet me goed.”

Transfer

Kevin Stilmant is aan zijn eerste campagne bij de Bears bezig. “Ik debuteerde met Luik in eerste nationale. Mensen denken daarom vaak dat ik een pure Luikenaar ben, maar dat klopt niet. Mijn roots liggen in Namen, maar nu woon ik op een appartement in Leuven. Dat is uiteraard handiger met het oog op de trainingen. Of er een verschil is tussen Luik en Leuven? Vanzelfsprekend. Het is hier allemaal nog wat professioneler. Ook het basketbal is anders. Coach Bosco liet ons in Luik wel goed georganiseerd spelen. In Leuven is dat ook het geval, maar zit er meer variatie in het spel.”